Oulunkylän keskustaan haetaan ratkaisua asuntojen, liiketilojen ja palveluiden lisäämiseksi

Jaa

Helsingin kaupungin tavoitteena on kehittää Oulunkylän keskustaa nykyistä tiiviimmäksi ja monipuolisemmaksi keskusta-alueeksi. Kulmakivi Ky hakee kaupungilta alueelle kehittämisvarausta. Alustavissa suunnitelmissa vanha ostoskeskus purettaisiin ja tilalle keskustakortteleihin rakennettaisiin uusia asuntoja, uusia liiketiloja ja uudet tilat kirjastolle, nuorisopalveluille ja työväenopistolle. Alueelle tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä suurempi perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus, jolle on alustavasti mietitty kahta vaihtoehtoista paikkaa. Suunnitelmista on tehty luonnoksia, jota voi kommentoida Kerrokantasi –verkkopalvelussa 28.11. asti.

Oulunkylässä Liikekeskus Ogeli syyskuussa 2021. Kuva: Milla Palkoaho.

Oulukylän keskusta on raideliikenteen solmukohdassa, jossa junarata ja tuleva Raide-Jokeri kohtaavat. Täydennysrakentamista on luontevaa ja kestävää toteuttaa raideliikenteen varrella ja asemien ympäristöissä. Tärkeitä lähtökohtia suunnittelussa ovat mm. laadukas kaupunkikuva ja kaupunkitila, sujuvat liikkumisen reitit ja kaupungin hiilineutraalisuus-tavoitteet. Kulmakivi Ky hakee omasta ja Oulunkylän Liikekeskus Ogelin nykyisten osakkaiden puolesta kaupungilta Oulunkylän alueelle kehittämisvarausta, eli etuoikeutta kaupungin omistamien alueiden suunnitteluun ja kehittämiseen yhteistyössä kaupungin kanssa. Aloite on lähtenyt Liikekeskus Ogelin tarpeesta uudistaa liiketilat ajanmukaisiksi. Kulmakivi Ky esittää alustavissa suunnitelmissa ratkaisuksi vanhan ostoskeskuksen purkamista. Tilalle keskustakortteleihin rakennettaisiin uusia asuntoja, kivijalkaliiketiloja ja uudet tilat kirjastolle, nuorisopalveluille ja työväenopistolle. Alueelle tarvitaan lisäksi nykyistä suurempi perhekeskus ja terveys- ja hyvinvointikeskus. Suunnitelmissa esitetään perhekeskusta ja terveys- ja hyvinvointikeskusta tai vaihtoehtoisesti asuntoja ja liiketiloja osittain Mäkitorpan leikkipuistoon hiekkakentän paikalle. Hiljattain rakennettu leikkialue säilyisi uuden rakentamisen vieressä. Lisäksi esitetään asuntoja ja liiketiloja Tapio Rautavaaran puiston paikalle ja viihtyisää aukiota vanhan aseman eteen, jonne Veikko Myllerin Kulkurin Uni -veistos siirrettäisiin. Rakentaminen pienentäisi Oulunkylän keskustan puistoalueita, mutta toisi alueelle lisää asukkaita ja parempia palveluita. Asukkailta ja osallisilta kaivataan mielipiteitä suunnitelmista verkkokyselyssä 28.11. asti Asukkailla ja osallisilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja esittää mielipiteensä Oulunkylän keskustan tavoitteista ja alustavista suunnitelmista Kerrokantasi-verkkokyselyssä 28.11. asti osoitteessa: kerrokantasi.hel.fi Suunnitelmista järjestetään verkkoasukastilaisuus torstaina 11.11. kello 17–18.30, jossa suunnitelmat esitellään ja niistä voi kysyä ja keskustella. Verkkotapahtuman osallistumisohjeet ja liittymislinkki lisätään sivulle: hel.fi/asukastilaisuudet Miten suunnittelu ja varaus etenevät? Päätöksen kehittämisvarauksesta palautteen pohjalta tekevät kaupunkiympäristölautakunta ja kaupunginhallitus. Jos varaus myönnetään Kulmakivi Ky:lle kumppaneineen, hanke esittelee seuraavassa vaiheessa tarkempia suunnitelmia ja niistä pyydetään asukkaiden ja osallisten mielipiteitä. Alueen asemakaavat muutetaan tämän jälkeen. Hankkeen tavoitteena on, että alueen uusi asemakaava olisi lainvoimainen 2023–24, jolloin rakentaminen voisi käynnistyä vuonna 2024–25. Hankkeen toteutuessa olisi tarkoitus edetä rakentamisessa ripeästi ja limittäin, jotta palvelut voivat jatkua alueella rakentamisen aikana.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Oulunkylässä Liikekeskus Ogeli syyskuussa 2021. Kuva: Milla Palkoaho. Lataa

Linkit