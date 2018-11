Oulussa 6G-tutkimus vauhtiin

Oulussa 6G-tutkimus on lähtenyt vauhtiin ekosysteemin kokoamisen käynnistämisellä.

Oulun yliopiston johtaman 6GFlagship-tutkimuskokonaisuuden tieteelliset yhteistyökumppanit ovat Aalto-yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. Strateginen kumppani on Oulun yliopiston ja Nokia Bell Labsin muodostama yhteinen Joint Center for Future Connectivity -tutkimuskeskus.

- Ohjelma kasvaa viidellä kuudella strategisella kumppanilla ja 50-100 muulla yhteistyökumppanilla. Kaikki tärkeimmät kansainväliset toimijat kerätään mukaan, sanoo tutkimusjohtaja, akatemiaprofessori Matti Latva-aho.

Vuosi 2019 on 5G:n vuosi, ja kaupalliset 5G-verkot avautuvat ympäri maailmaa. 5G onkin täynnä lupauksia: ohjaamattomia autoja, älykkäitä koteja ja virtuaalitodellisuutta kaikille ja kaikkialle. Kukaan ei voi vielä sanoa tarkalleen, miten 5G muuttaa elämäämme. Maailman muuttamiseen sitä kuitenkin tarvitaan ja siihen se johtaa. Siksi juuri nyt on täydellinen aika aloittaa 6G:n tarkastelu ja tutkimus.

Latva-aho muistuttaa, että 5G-tutkimus alkoi jo vuoden 2010 aikana ja ensi vuonna näemme 5G-verkoissa merkittäviä kaupallisia toteutuksia. 6G-tutkimuksen päätavoitteena on selvittää kuudennen sukupolven vaatimukset. Ennuste on saada 6G käyttöön 2030-luvulla, joten perustutkimus on aloitettava nyt. Tutkimusjakso vie kymmenisen vuotta, ja Suomen Akatemian rahoitus 6GFlagshipille onkin kahdeksan vuoden mittainen.

6G-tutkimuksen perustana on 5G, ja 5G-testiverkko Oulussa tarjoaa erinomaisen ympäristön yrityksille, jotka kehittävät omia ratkaisujaan ja teknologioitaan siihen liittyen. Testiverkko on luonnollisesti myös pohja ja ydin 6G-tutkimuksessa.

Ekosysteemiin kerätään yhteistyökumppaneiksi merkittäviä isoja kansainvälisiä toimijoita sekä pienempiä yrityksiä. Suurilla yrityksillä on omat testiverkostot ja -resurssit, mutta he hyötyvät siitä, kun näkevät, mitä pienemmät huippuyritykset tekevät omien teknologisten innovaatioidensa ympärillä. Pienemmille yrityksille tutkimusekosysteemi taas tarjoaa kustannustehokkaan keinon päästä mukaan.

