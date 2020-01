Oulussa on tarjolla monipuolista tukea seksuaaliväkivallan ja lähisuhdeväkivallan uhreille - Tietoiseksi Pohjois-Suomen seksuaalineuvontakeskus on toiminut kohta vuoden

Seksuaaliväkivallan uhriksi voi joutua minkä ikäinen ihminen tahansa, mutta seksuaalista väkivaltaa kokeneiden ei tarvitse jäädä Oulussa yksin. Oulun keskustassa Isokadulla Tietoiseksi seksuaalineuvontakeskus tukee seksuaaliväkivaltaa kokeneita aikuisia ja heidän läheisiään. Myös Oulun turvakotiin Tuiraan ja lähisuhdeväkivaltatyön yksikköön voi hakeutua, kun lähisuhteessa on seksuaaliväkivaltaa, muuta väkivaltaa tai vainoa.

- Neuvontapalvelumme ovat olleet suosittuja ja varsinainen seksuaaliväkivaltatyö alkoi tämän vuoden alusta, kertoo hankepäällikkö Paula Mällinen. Lisäksi tukemme seksuaaliväkivaltakokemuksesta selviämiseen on maksutonta, muistuttaa seksuaaliväkivaltatyötä ja seksuaalineuvontatyötä tekevä Minja Lappalainen.

Seksuaalineuvontakeskus Tietoiseksi taustalla ovat Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja Vuolle Setlementin ja toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Hankkeessa ajetaan pohjoisuomalaisten ja maahanmuuttajien seksuaalioikeuksia, edistetään seksuaaliterveyttä ja tuetaan seksuaalirikoksen uhreja. Toiminnassa lisätään myös ammattilaisten tietoisuutta seksuaaliterveydestä. Oulussa on tarjottu aikaisemmin tukea seksuaaliväkivaltaa kokeneille nuorille Vuolle Tyttöjen Talolla. Viime vuonna myös Poikien Talolla päästiin aloittamaan seksuaaliväkivaltatyö 12-29-vuotiaiden parissa.



-Yhteistyö eri toimijoiden kesken on tärkeää, toteaa Mällinen. Näin pystymme tarjoamaan iästä ja sukupuolikokemuksesta riippumatta maksutonta tukea. Aikaisemmin iso ikäryhmä jäi huomiotta seksuaaliväkivaltatyössä, tarkentaa Lappalainen.



OYS on myös avaamassa nyt helmikuussa Seri-keskuksen. Tämä on odotettu ja tärkeä askel seksuaaliväkivallan uhrien hoidossa. Seri-keskus tarjoaa välittömän avun heti seksuaaliväkivaltakokemusten jälkeen yli 16-vuotiaille. Seri-keskus ohjaa asiakkaat tarvittavan jatkohoidon ja tuen piiriin. Tietoiseksi seksuaalineuvontakeskukseen voi taas hakeutua, vaikka tapahtumista olisi pitkäkin aika.



-Jos koet tai epäilet, että seksuaalisia rajojasi on rikottu ja haluaisit puhua asiasta vaitiolovelvollisen ammattilaisen kanssa, niin meihin kannattaa olla yhteydessä, Lappalainen rohkaisee.



Monipuolista tukea lähisuhdeväkivaltaan



Oulun ensi- ja turvakoti ry: n lähisuhdeväkivaltatyössä nähdään, kuinka väkivalta on usein monimuotoista ja raaistuu, jos sitä ei tunnista, eikä siihen saa apua. Seksuaaliväkivallan lisäksi lähisuhteissa voi olla henkistä tai fyysistä väkivaltaa ja eron jälkeistä vainoa. Näissä tilanteissa Oulun ensi- ja turvakoti ry:n turvakoti sekä avopalvelut ovat tukena kaikille, joita väkivalta koskee, myös tekijöitä autetaan muuttamaan käytöstään. Väkivaltakokemuksen jälkeen kenenkään ei tarvitse jäädä yksin, vaan apua on saatavilla. Kokemukset työskentelystä ovat rohkaisevia. Vaikeistakin tilanteista päästään eteenpäin. Toiminnan mahdollistaa Veikkausvoittovaroin toimiva STEA-avustuskeskus.

Yhteystiedot



Tietoiseksi www.tietoiseksihanke.fi puh. 0400 608943 paula.mallinen@oetk.fi

Varaa aika 040-6592400 ja 0400608943 tai info@tietoiseksihanke.fi

Lähisuhdeväkivalta www.oetk.fi puh. 040 7411 284 riitta.pohjoisvirta@oetk.fi

Tyttöjen Talo www.likka.fi puh. 0400 263844 mervi.koskela@vuolleoulu.fi

Poikien Talo www.poikientalo-oulu.fi puh. 044 726 1265 matti.rissanen@vuolleoulu.fi



Keskusteluapua lähisuhdeväkivaltaan puh. 0405140400 tai lahisuhdevakivalta@oetk.fi.



OULUN Turvakoti päivystä aina (24/7) numerossa 0400 581 606.

Muiden paikkakuntien Turvakodeista voi tiedustella valtakunnallisesta numerosta 080 005005

THL koordinoi Turvakotien valtionrahoitusta. Ne ovat asiakkaille maksuttomia.