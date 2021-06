Oulussa Oulunlahdentien (mt 815) ja Haarasuontien liittymän sekä Limingassa Ouluntien (mt 847), Tyrnäväntien ja Vesikarin tien liittymän parannustyöt käynnistyvät

Liikennejärjestelyt muuttuvat Kuusamon keskustassa (Mt 18 857) 15.6.2021 10:54:17 EEST | Tiedote

Kuusamon keskustan liikennejärjestelyjen rakennustyöt etenevät Kitkantiellä ja Ouluntaipaleella aikataulun mukaisesti. Työvaihesuunnittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan huomioimaan se, että olemassa olevat väylät saadaan säilytettyä liikenteellä. Rakennustöitä on tehty kaista kerrallaan niissä kohdissa, joissa se on työteknisesti mahdollista, eikä ole tarvetta kaivaa syviä kaivantoja ajoradan vieressä. Kitkantien kohdalla suljettuna oleva Vienantien ja Rantatien välinen alue avataan takaisin liikenteelle tämän hetkisen arvion mukaan heinäkuun alussa. Seuraavaksi on vuorossa Kitkantien ja Kaarlo-Hännisentien risteysalueella olevien liikennevalojen purkaminen, joka tehdään 16. - 17.6.2021 välisenä aikana. Tämän jälkeen risteysalueelle pystytetään väliaikainen kiertoliittymä ohjaamaan liikennettä. Järjestelyt on kuvattu liitteenä olevissa kartoissa. Kiertoliittymä on käytössä uuden kiertoliittymän valmistumiseen saakka. Alueella joudutaan liikkumaan työkoneilla muun liikenteen sea