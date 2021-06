Över 200 fall av coronavirussmitta kopplade till resor i Ryssland har redan konstaterats på HUS område

Jaa

I kommunerna i HUS i område 28.6.2021 vid 10-tiden har 202 fall av coronavirussmitta konstaterats bland personer som återvänt från Ryssland. 496 personer har försatts i karantän.

Bland de 3 192 prov som tagits på gränsstationerna vid Vaalimaa och Nuijamaa efter 22.6 har 99 fall av coronavirussmitta konstaterats. Dessutom har fall av coronavirussmitta bland personer som rest i Ryssland konstaterats också vid andra provtagningsställen. Det är ännu okänt hur många av dessa prover som är deltavarianter.

Under midsommaren har 3 400-4 400 coronavirusprover tagits dagligen på HUS provtagningsställen i Nyland. Provmängderna under midsommaren var något lägre än de föregående veckosluten i juni. Andelen positiva prover av samtliga prover var under tiden 25-26.6 över två procent (2,3 och 2,1 %). I övrigt har andelen positiva prover i juni varierat dagligen mellan 0,4–1,4 procent.

I dag vårdas 12 patienter på HUS sjukhus till följd av coronaviruset. En av dem får intensivvård och smittan hos två personer är kopplad till resande i Ryssland.

“Situationen är ytterst oroväckande och kräver att var och en tar ansvar. Om en person fått ett negativt testresultat i ett prov som tagits i Ryssland eller vid gränsen betyder det ännu inte att personen inte skulle vara smittad. Alla som rest i Ryssland ska söka sig till test när det gått minst 72 timmar sedan inresan till Finland och också alltid om det finns symtom”, säger chefsöverläkare Markku Mäkijärvi på HUS.

Förutom att genomgå test ska de som rest i Ryssland också undvika kontakter med andra människor och undvika allmänna platser. “Alla som sätts i karantän ska följa karantänbeslutet noggrant och testas i slutet av karantänen. Även om fotbolls-EM fortsätter i Sankt Petersburg hoppas jag att det nu är klart för alla att resten av matcherna ska ses från Finland”, tillägger Mäkijärvi.

Under midsommaren ökade antalet sociala kontakter för många, för en del var ökningen stor. “Man ska söka sig till test även vid minsta symtom på coronavirussmitta”, påminner Mäkijärvi.