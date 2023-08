Över 200 motionskurser och andra aktiva evenemang för äldre 

Heinäkuun tärpit nuorille Helsingissä 30.6.2023 13:12:31 EEST | Tiedote

Helsinki ei hiljene heinäkuussa vaan nuorille löytyy tekemistä läpi koko kesän. Suurin osa kesätekemisestä on maksutonta. Tarjolla on myös vapaamuotoista yhdessä tekemistä ja hengailua ilman ennakkoilmoittautumista. Ohjelmassa on urheilua, pelaamista, työpajoja ja erilaisia elämyksiä. Nuoret voivat nauttia skeittikokeiluista, tietokone- ja lautapeleistä, luovista työpajoista ja tutustua Helsingin museoihin tai vaikka osallistua maatilan askareisiin ja vierailla kasvitarhalla. Ystäviä ja tekemistä löytyy myös nuorisotaloilta ja nuorten kesäkahviloista.