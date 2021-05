OX2 ja Renewable Power Capital sinetöivät 171 megawatin sopimuksen – Merkkikallion tuulivoimapuiston rakentaminen alkaa

Jaa

Pohjoismainen, Euroopan johtava maatuulivoimatoimija OX2 ja kanadalaista eläkevarallisuutta sijoittava Renewable Power Capital (RPC) ovat sinetöineet tammikuussa tehdyn 171 megawatin sopimuksen. Nyt tehty investointipäätös mahdollistaa Merkkikallion tuulivoimapuiston rakentamisen. Jo vuonna 2013 käynnistetty hanke sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Mustasaaren ja Vaasan alueilla.

Merkkikallio on yksi kolmesta sopimukseen kuuluvasta tuulipuistosta. Sievin Puutikankankaalla ja Kurikan Rustarissa rakennustyöt käynnistyivät jo vuoden alussa. Merkkikallion investointia ovat jarruttaneet yli neljä vuotta jatkuneet kaavan oikeuskäsittelyt.

Merkkikallion tuulipuistoon on nousemassa 15 tuulivoimalaa, joiden kokonaisteho on yhteensä 82,5 megawattia. Tuulipuiston rakentaminen aloitetaan 12 voimalan osalta heti ja loput kolme voimalaa toteutetaan sen jälkeen, kun niiden rakennusluvat saavat lainvoiman. OX2 toteuttaa kaikki kolme sopimukseen kuuluvaa tuulipuistoa avaimet käteen -periaatteella. Rakentamisen jälkeen se jää vastaamaan puistojen teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.

Kun kaikki kolme tuulipuistoa luovutetaan RPC:lle vuonna 2022, on niiden arvioitu vuosituotanto lähes 590 gigawattituntia, mikä vastaa noin 118 000 kotitalouden sähkönkulutusta.

"Tuntuu helpottavalta, että investointi viimein toteutuu kahdeksan vuotta jatkuneen hankekehityksen jälkeen. Varsinkin, kun Suomessa on samaan aikaan investointipula sekä kasvava uusiutuvan energian tarve. Hankekehitysajasta noin puolet on kulunut oikeuskäsittelyihin, joka on kestämätön tilanne”, sanoo OX2:n maajohtaja Teemu Loikkanen.

”Tuulivoimapuisto on Mustasaaren kunnan ensimmäinen ja siksi hyvin merkityksellinen kunnalle. Meille on tärkeää olla omalta osaltamme mukana globaalissa vihreässä siirtymässä”, sanoo Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg.

OX2 käynnistää Merkkikallion myötä viidennentoista tuulipuiston rakentamisen Suomeen.

Lisätietoa hankkeista:

Merkkikallio, Mustasaari ja Vaasa:

15 tuulivoimalaa, yhteensä 82,5 MW, joiden kokonaiskorkeus 240 metriä

Turbiinit: GE 158 5.5 MW

Infratyöt: Suvic

Sähköasemat: VEO Oy

Muuntajat: Multirel/Koncar

Puutikankangas, Sievi:

8 tuulivoimalaa, yht. 44 MW, joiden kokonaiskorkeus 240 metriä

Turbiinit: GE 158 5.5 MW

Infratyöt: Suvic

Sähköasemat: VEO Oy

Rustari, Kurikka: