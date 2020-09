OX2 luovuttaa IKEA Suomelle loput kolme valmista tuulipuistoa

Jaa

OX2:n toteuttama yhteensä neljän tuulipuiston hanke on valmis luovutettavaksi IKEA Suomelle. Tuulipuistojen kokonaisteho on yhteensä 107,4 megawattia. Samalla yksi Suomen suurimmista markkinaehtoisesti toteutetuista tuulivoimahankkeista on valmistunut.

Lokakuussa 2018 IKEA Suomi ja OX2 allekirjoittivat sopimuksen neljän tuulipuiston rakentamisesta Suomessa. Yhteensä 25 tuulivoimalaa käsittävät puistot rakennettiin Etelä-Pohjanmaalla Kurikkaan, Varsinais-Suomessa Marttilaan sekä Pohjanmaalla Maalahdelle. Ponsivuoren tuulipuisto Kurikassa valmistui ensimmäisenä ja se luovutettiin IKEA Suomelle tammikuussa 2020. Nyt kaikki muutkin puistot ovat valmistuneet. OX2 on toteuttanut hankkeen IKEA Suomelle avaimet käteen -periaatteella vastaten hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta. ”Hanke oli yksi ensimmäisistä, täysin markkinaehtoisesti toteutetuista tuulivoimahankkeista Euroopassa ja se on käynnistänyt Suomessa uuden ajan markkinaehtoiselle tuulivoimalle. On ollut hienoa olla tukemassa IKEA:a sen tavoitteissa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi”, sanoo OX2:n Suomen maajohtaja Teemu Loikkanen. ”IKEA haluaa luoda kestävämpää arkea ja olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa ja investoinneissamme ilmastopositiivisuuteen. Olemme erittäin iloisia ja tyytyväisiä, että IKEA Suomi tukee globaaleita tavoitteitamme näin konkreettisella tavalla. Uusien tuulipuistojemme avulla otamme askeleen kohti ilmastopositiivisuutta”, IKEA Suomen vastuullisuuspäällikkö Jessica Lehtinen sanoo. OX2 vastaa jatkossa tuulipuistojen teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista. ”OX2:n tehtävä on hallinnoida tuulipuistoja eli hoidamme IKEA Suomen puolesta kaikki tuulipuistojen toimintaan liittyvät asiat. Huolehdimme, että voimalat saavuttavat maksimituotantokapasiteettinsa ja että ne toimivat turvallisesti. Toimimme myös edelleen pääyhteistyökumppanina paikallisille sidosryhmille kuten maanomistajille, järjestöille, kunnalle ja alihankkijoille”, sanoo OX2:n teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista vastaava johtaja Lars Bryngelsson. Tuulipuistojen yhteenlaskettu vuosituotanto on noin 380 terawattituntia, mikä vastaa noin 76 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 kWh/kotitalous). Tuotannolla säästetään hiilidioksidipäästöjä lähes 228 000 tonnia vuodessa. Laskelma perustuu hiili- ja kaasuvoiman syrjäyttävään sähköntuotantoon. Tuulipuistoista kertyy kiinteistöverotuottoja kunnille 750 000 euroa vuodessa ja koko käyttöaikana yhteensä 22,5 miljoonaa euroa. Tietoja hankkeesta Långmossan tuulipuisto Maalahdella käsittää seitsemän tuulivoimalaa, joiden arvioitu vuosituotanto on 110 gigawattituntia. Alihankkijat: Suvic Oy (infratyöt), Nordex Energy GmbH (turbiinitoimittaja), EPV Alueverkko Oy (verkkoliityntä)

Ribäckenin tuulipuisto Maalahdella käsittää viisi tuulivoimalaa, joiden arvioitu vuosituotanto on 80 gigawattituntia. Alihankkijat: Suvic Oy (infratyöt), Nordex Energy GmbH (turbiinitoimittaja), EPV Alueverkko Oy (verkkoliityntä)

Ponsivuoren tuulipuisto Kurikassa koostuu seitsemästä tuulivoimalasta, joiden arvioitu vuosituotanto on 100 gigawattituntia. Alihankkijat: Keski-Suomen Betonirakenne Oy (infratyöt), Nordex Energy GmbH (turbiinitoimittaja), Caruna Oy (verkkoliityntä)

Verhonkulman tuulipuisto Marttilassa koostuu kuudesta tuulivoimalasta, joiden arvioitu vuosituotanto on 85 gigawattituntia. Alihankkijat: Empower Oy (infratyöt), Nordex Energy GmbH (turbiinitoimittaja), Caruna Oy (verkkoliityntä)

Yhteyshenkilöt

Kuvat Jouttikallion tuulipuisto Lapualla (lähde: OX2:n mediapankki) Lataa OX2 Suomen maajohtaja Teemu Loikkanen (Kuvaaja: Mirkku Merimaa) Lataa