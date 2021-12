OX2 luovuttaa Infracapitalille kaksi valmista tuulipuistoa

OX2 ja Infracapital tekivät sopimuksen Kröpulnin ja Storbackenin tuulipuistojen toteuttamisesta elokuussa 2019. Kröpulnin tuulipuisto rakennettiin Uuteenkaarlepyyhyn ja Storbackenin tuulipuisto Vöyrille. Yhteensä 14 tuulivoimalaa käsittävät tuulipuistot ovat nyt valmistuneet ja aloittaneet toiminnan.

“On erittäin ilahduttavaa, että molemmat tuulipuistot valmistuivat ajoissa ja suunnitelmien mukaisesti. Tämä on Infracapitalin toinen investointi Suomeen ja merkittävä askel kohti uusiutuvan energian vaatimia investointeja”, Infracapitalin toimitusjohtaja Michele Armanini toteaa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä rakentamisen laatuun sekä tiiviiseen yhteistyöhön paikallisten sidosryhmien kanssa. Rakennustöiden aikana paikalliset yritykset ovat olleet meille korvaamaton apu esimerkiksi kaapelointi- ja maanrakennustöissä sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluissa”, tuulipuistojen rakentamisesta vastannut OX2:n projektipäällikkö Jommi Tervo kertoo.

OX2 toteutti hankkeet avaimet käteen -periaatteella ja jää tuulipuistojen valmistuttua vastaamaan niiden teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.

”Hyvä yhteistyömme Infracapitalin kanssa jatkuu edelleen käyttövaiheessa, kun huolehdimme tuulipuistojen taloudesta, tuotannon optimoinnista sekä päivittäisestä toiminnasta ja turvallisuudesta. Toimimme myös jatkossakin pääyhteistyökumppanina paikallisille sidosryhmille kuten maanomistajille, kunnalle ja alihankkijoille”, Kröpulnin ja Storbackenin tuulipuistojen hallinnoinnista vastaava Niko Blomberg OX2:lta sanoo.

Kröpulnin ja Storbackenin tuulipuistoista kertyy kiinteistöverotuottoja kunnille noin 320 000 euroa vuodessa. Tuulipuistojen yhteenlaskettu vuosittainen energiantuotanto on noin 200 gigawattituntia, mikä vastaa noin 40 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 kWh/kotitalous).

Kröpuln ja Storbacken pienentävät hiilidioksidipäästöjä vuosittain noin 97 000 tonnia verrattuna fossiilisilla polttoaineilla Suomessa tuotettuun energiaan.*

*) Energiavirasto, Jäännösjakauma 2020 -julkaisu

Tiedot tuulipuistoista:

Kröpulnin tuulipuisto: Seitsemän Vestas V150 4,3 MW -tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on 203 metriä

Storbackenin tuulipuisto: Seitsemän Vestas V150 4,3 MW -tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on 220 metriä

Pääaliurakoitsijat: Vestas (turbiinien toimittaja), Infra Builders (infratyöt), Herrfors (verkkoliityntä)

Infracapital lyhyesti:

Infracapital on infrasijoituksiin keskittynyt yhtiö. Se hallinnoi rahastoja, joiden arvo on yli 6,5 miljardia puntaa. Infracapital on osa johtavaa eurooppalaista säästö- ja sijoitusyhtiö M&G Plc:tä.