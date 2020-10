OX2 ostaa Kurikan tuulipuiston hankeoikeudet Metsähallitukselta

OX2 luovuttaa IKEA Suomelle loput kolme valmista tuulipuistoa 17.9.2020 09:00:00 EEST | Tiedote

OX2:n toteuttama yhteensä neljän tuulipuiston hanke on valmis luovutettavaksi IKEA Suomelle. Tuulipuistojen kokonaisteho on yhteensä 107,4 megawattia. Samalla yksi Suomen suurimmista markkinaehtoisesti toteutetuista tuulivoimahankkeista on valmistunut.