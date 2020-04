OYS lisää henkilöstöä koronaepidemiaan varautumiseksi

Vaikka koronaepidemiatilanne on Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) edelleen rauhallinen, sairaalassa varaudutaan infektion leviämiseen. Hoitohenkilöstöä lisäkoulutetaan tehohoidon osaajiksi ja uutta henkilöstöä rekrytoidaan osastoille. Positiivisten koronanäytteiden määrä Pohjois-Pohjanmaalla on nyt 60.

Tilanne OYS:ssa on edelleen rauhallinen. Sairaalassa on yhteensä neljä koronapotilasta, joista kolme on tehohoidossa ja yksi vuodeosastolla. Uusia positiivia testituloksia oli aamuun mennessä saapunut kaksi kappaletta. Yhteensä Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 60 positiivista koronatartuntaa.

Lisähenkilöstön rekrytointi käynnissä

Koronaepidemiaan varaudutaan lisäkouluttamalla omaa henkilöstöä tehohoidon osaajiksi ja rekrytoimalla uutta henkilökuntaa vuodeosastoille.

”Henkilöstön tehohoidon koulutukset ovat hyvässä vauhdissa. Jotta voimme jatkossakin irrottaa henkilöstöä tehohoidon koulutuksiin, rekrytoimme parhaillaan uusia sairaanhoitajia osastoille”, toteaa OYS:n hallintoylihoitaja Pirjo Lukkarila. ”Saimme rekrytointi-ilmoitukseemme lähes sata vastausta. Käymme niitä parhaillaan läpi ja pian alamme pian järjestelemään töiden aloittamista”, Lukkarila jatkaa.

Myös lääkäreitä rekrytoidaan. Muun muassa vastikään eläköityneitä anestesialääkäreitä on kontaktoitu ja kaikki ovat olleet valmiita tulemaan tarvittaessa töihin. ”Myös loppuvaiheen lääkäriopiskelijat ovat arvokas henkilöstöresurssi koronaepidemian huippuvaiheessa”, kertoo OYS:n johtajaylilääkäri Juha Korpelainen.

Henkilökunnan testausta tehostetaan

Koronatestausta laajennetaan kattamaan kaikki hengitystieoireita omaavat OYS:n henkilökunnan jäsenet. Näytteiden otto ja analyysi tehdään yhteistyössä työterveys Virran kanssa. Korona-altistus tai ulkomailla oleskelu poistuvat näin ollen näytteenoton kriteereistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella tullaan tarkentamaan valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti suojainten käyttöä eri potilasryhmien hoidossa. Tämä tulee lisäämään suojainten käyttöä erityisesti perusterveydenhuollon piirissä. Hankintoja keskistetään ja niitä tehdään yhdessä muiden yliopistosairaaloiden kanssa.

Lisätietoja:

Juha Korpelainen, johtajaylilääkäri, PPSHP. Puh. 0400 834 541, juha.korpelainen@ppshp.fi

Pirjo Lukkarila, hallintoylihoitaja, PPSHP. Puh 040 508 5943, Pirjo.Lukkarila@ppshp.fi