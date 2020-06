OYS:n kehitysvammahuollon osaamiskeskuksessa hyödynnetään aurinkovoimaa

Viime syksynä valmistuneen uudisrakennuksen katolle asennetut aurinkopaneelit ovat tuottaneet kevään aikana jo omakotitalon vuosikulutuksen verran sähköä.

Aurinkoinen kevät ja alkukesä ovat olleet suotuisia OYS:n kehitysvammahuollon uudisrakennuksen aurinkovoimalalle. Uudisrakennuksen katolle asennetut 217 aurinkopaneelia ovat urakoineet osaamiskeskuksen käyttöön sähköä jo omakotitalon vuosikulutuksen verran. ”Kesällä luonnollisesti auringonvaloa on saatavilla eniten, joten silloin tuotanto on korkeimmillaan”, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tekniikan palveluiden vastuualuejohtaja Sauli Kurttila kertoo.

Kaikkiaan aurinkovoimalan laskennallinen vuosituotanto on 51 600 kilowattituntia, mikä vastaa noin kolmen sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Järjestelmän käyttöikä on noin 25-30 vuotta, ja sen arvioidaan maksavan itsensä takaisin noin 20 vuodessa. Parhaimmillaan paneelit siis tuottavat sähköenergiaa vielä kymmenen vuotta investoinnin takaisinmaksun jälkeen.

Hyötyä kesän helteillä

Uusi osaamiskeskus on suunniteltu järjestelmiltään ja toiminnaltaan mahdollisimman energiatehokkaaksi. Kurttilan mukaan rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat esimerkiksi rakenneratkaisut, valonlähteet, ilmastointi ja jäähdytysjärjestelmät. ”Kehitysvammahuollon osaamiskeskus on toteutettu nykyaikaisilla valonlähteillä, jotka vähentävät osaltaan sähkönkulutusta. Toisaalta ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmät ovat tehokkaampia kuin Tahkokankaalla olivat, mikä osaltaan nostaa kulutusta. Tarkkoja lukemia sähkönkulutuksesta saadaan, kun talo on ollut toiminnassa kokonaisen kalenterivuoden”.

Kehitysvammahuollon tulosaluejohtaja Päivi Laurin mukaan on hienoa, että osa sähköstä tuotetaan uusiutuvalla ja päästöttömällä tavalla. ”Nyt kun helteet ovat olleet meidän ilona, on nykyaikainen ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmä varmistanut kuitenkin sisätilojen mukavan sisäilman asiakkaille sekä työntekijöille – Tahkokankaalla hellejaksot olivat vaikeita, kun sisätilat kuumuivat kohtuuttomasti. Kun siis ilmastointi, vaikka onkin todella tarpeellinen, lisää sähkönkulutusta, on hyvä kun sähköä voidaan tuottaa auringolla”.

Kehitysvammahuollon osaamiskeskus muutti uusiin tiloihin Peltolaan viime vuoden lopulla. Muuton myötä osaamiskeskuksen toiminnot yhdistyivät aikaisempaa tiiviimmäksi kokonaisuudeksi.