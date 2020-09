OYS:n uusi pysäköintitalo avaa ovensa kävijöille maanantaina 28. syyskuuta

Koronaepidemia edelleen hallinnassa Pohjois-Pohjanmaalla - käsihygienian ja turvavälien merkitys korostuu jatkossa 9.9.2020 15:20:34 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu yhteensä 181 koronatartuntaa. Tautimäärät ovat kasvussa, mutta epidemian osalta tilanne on edelleen rauhallinen. Epidemian hallinnan kannalta on tärkeää, että käsihygieniasta huolehditaan ja muistetaan pitää riittäviä turvavälejä.