OYS:ssa kuusi koronapotilasta

OYS koronatilanne rauhallinen - kiireettömiä vastaanottoaikoja lisätään 16.4.2020 14:24:06 EEST | Tiedote

Koronaepidemian tilanne on Pohjois-Pohjanmaalla rauhallinen. Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) koronapotilaiden määrä on laskenut hieman ja uusia todettuja tartuntoja on löytynyt Pohjois-Pohjanmaalta kaksi. OYS ja OAS pyrkivät toteuttamaan mahdollisimman suuren osan myös kiireettömistä vastaanotoista ja sairaalat toivovat, että potilaat saapuvat vastaanotoille sovittuina ajankohtina.