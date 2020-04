OYS:ssa tehohoidossa kaksi potilasta

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on sairaalahoidossa viisi koronapotilasta 18.4.2020 12:02:34 EEST | Tiedote

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on koronan vuoksi hoidossa viisi potilasta, joista kaksi on vuodeosastolla ja kolme tehohoidossa. Sairaalasta on kotiutunut tähän päivään mennessä 12 koronapotilasta.