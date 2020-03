OYS:ssa toistaiseksi rauhallinen koronatilanne

Uusia positiivisia testituloksia oli aamuun mennessä saapunut yksi kappale. Sairaalahoidosta on kotiutettu kaksi koronapotilasta.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on yhteensä kolme koronapotilasta. Yksi potilas on vuodeosastohoidossa ja kaksi tehohoidossa. Positiivisia testituloksia on viimeisen vuorokauden aikana saapunut yksi. Yhteensä Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 58 koronatartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan kuten muidenkin sairaanhoitopiirien tilannetta vois seurata THL:n verkkosivulta, minne tiedot todetuista tartunnoista tulevat tartuntatautirekisteristä. Koronavirustapaukset näkyvät rekisterissä sitä mukaa kun laboratoriot ja sairaanhoitopiirit ilmoittavat niistä. Tieto todetuista koronatartunnoista löytyy sairaanhoitopiireittäin sivulta www.thl.fi/koronakartta.

Lisätietoja:

Juha Korpelainen, johtajaylilääkäri, PPSHP. Puh. 0400 834 541, juha.korpelainen@ppshp.fi