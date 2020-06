Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut tarjoavat kriisiapua matkailu- ja ravintola-alalle

Pääkaupunkiseudun kolmen ammattikorkeakoulun liittouma 3AMK - Haaga-Helia, Metropolia ja Laurea – tarjoaa maksuttomia koulutus- ja coaching-palveluja pandemiakriisistä pahasti kärsineille matkailu- ja ravintola-alan yrityksille. Korkeakoulut saivat yhteishankkeelleen UKRI-kriisirahoitusta Uudenmaan liitolta.

Kolmen ammattikorkeakoulun SUN – 3AMK Sparraa Uuteen Nousuun -hankkeessa yrityksille laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta tarjotaan erilaisia maksuttomia koulutusvaihtoehtoja. Lisäksi hankkeeseen osallistujille räätälöidään yrittäjän jaksamista ja osaamista tukeva coaching-prosessi, johon kuuluu sekä yksilöllistä että ryhmävalmennusta.



Yritysten tukemisen ohella hankkeessa kerätään tutkimustietoa kriisin vaikutuksista koko toimialalle. Samalla kootaan hyviä käytänteitä kriisiajassa selviytymiseen ja tulevan liiketoiminnan kehittämiseen.



Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut pitävät tärkeänä alueen yritysten tukemista kansainvälisen pandemiakriisin aikana.



”Kireästä valmisteluaikataulusta huolimatta asiantuntijat kaikissa kolmessa ammattikorkeakoulussa lähtivät innolla mukaan. Haluamme tukea yrityksiä tekemällä jotakin konkreettista omilla vahvuusalueillamme koulutuksessa, valmennuksessa ja tutkimuksessa, joten motivaatio on korkealla”, sanoo hankkeen projektipäällikkö, yliopettaja Marjaana Mäkelä Haaga-Heliasta.



Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja erityisesti Haagan restonomikampus. Hanketta tukee Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry ja mukana on myös Haaga-Helian yrittäjyysohjelma StartUp School. SUN-hanke käynnistyy kesäkuun alussa ja päättyy helmikuussa 2021.



Hakuaika hankkeeseen on 1.6.−30.6. Tarkemmat ohjeet hakemisesta ovat saatavilla kaikkien kolmen ammattikorkeakoulun ja MaRa ry:n verkkosivuilla ja somekanavissa.



Lisätietoja:

Marjaana Mäkelä, marjaana.makela@haaga-helia.fi,

Oskari Vesterinen, oskari.vesterinen@laurea.fi

Leena Unkari-Virtanen, leena.unkari-virtanen@metropolia.fi



sun@haaga-helia.fi