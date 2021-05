Pääkaupunkiseudun juna- ja metroasemille on lyhyt matka pyörällä – Yhteiskampanja kannustaa liityntäpyöräilyyn

Jaa

Pääkaupunkiseudulla on lähes 70 juna- ja metroasemaa, joiden saavutettavuus pyörällä on erittäin hyvä. Fiksu Assa -yhteishankkeen ”Pyöräillen pysyt raiteilla” -kampanjassa muistutetaankin, että liityntäpyöräily on nopeaa, helppoa ja ilmastoystävällistä. Kampanja näkyy Oulunkylän, Leppävaaran ja Riihimäen asemien ympäristössä toukokuussa.

Liityntäpyöräilykampanja alkoi Helsingistä Oulunkylän asemalta, jossa aseman ympäristöön on noussut kylttejä tuomaan esiin aseman hyvää saavutettavuutta pyöräillen. Kuva: HSY / Aino Hatakka

Moni asema on vain 5–10 minuutin pyörämatkan päässä Helsingin, Espoon, Riihimäen ja HSY:n yhteiskampanjassa on tavoitteena edistää pyöräilyä ja houkutella erityisesti autolla asemalle liikkuvia taittamaan lyhyet matkat pyöräillen. Yhdistämällä pyöräilyn ja raideliikenteen käytön voi kukin liikkua sujuvasti ja ilmastoystävällisesti. Kampanjan on käynnistänyt Helsingin kaupunki. - Haluamme kampanjassa tuoda esille, että liityntäpyöräily on helppoa. Yllättävän moni helsinkiläinen asuu 5–10 minuutin pyörämatkan päässä asemalta, kertoo erityisasiantuntija Laura Yrjänä Helsingin kaupungilta. - Helsingin kaupungin tavoitteena on, että asemien palvelut, pyöräpysäköinti mukaan lukien, vastaavat yhä paremmin kaupunkilaisten tarpeisiin. HKL on esimerkiksi tuonut asemille paljon toivottuja runkolukottavia telineitä ja uusii tulevien vuosien aikana usean aseman pyöräpysäköinnit. Myös kaupunkipyöräverkosto tavoittaa pian yhä useamman helsinkiläisen, Yrjänä jatkaa. Liityntäpyöräily vähentää liikenteestä aiheutuvia ilmastopäästöjä Pyöräily on tärkeä osa ilmastoystävällisen liikkumisen matkaketjuja ja tukee kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteita. Liityntäpyöräilykampanja on osa Fiksu Assa -hanketta, joka edistää vähähiilistä arkea asemanseuduilla. - Pääkaupunkiseudulla pyöräily on jo suosittu liityntäliikenteen matkatapa, mutta lyhyitä matkoja tehdään paljon myös autolla. Liityntäliikenteessä pyöräily on nopeudeltaan kilpailukykyinen automatkustamiseen verrattuna. Lisäksi siirtyminen pyöräilyyn sekä raideliikenteen käyttö vähentävät liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Liityntäpyöräilyn lisääntyminen luo edellytyksiä myös pyöräilyyn liittyvän yritystoiminnan, kuten pyöränhuoltopalvelujen, kehittymiselle asemanseuduille, HSY:n projektipäällikkö Aino Hatakka sanoo. Kampanja näkyy Leppävaarassa 17.5. ja Riihimäellä 11.5. alkaen Myös Espoossa raideliikennettä kehitetään voimakkaasti. Pyöräilyn yhdistäminen juna- ja metromatkaan sekä tulevaisuudessa pikaratikkaan mahdollistaa toimivan matkaketjun. Kampanja näkyy Espoossa Leppävaaran asemalla 17.5.2021 alkaen. Riihimäellä puolestaan kaikki on lähellä ja asemalle pyöräilee hetkessä. Kampanja alkoi Riihimäellä 11.5.2021. Kaupungin kaupunkipyöräkausi on alkanut kuukausi sitten. Liityntäpyöräilykampanja on toteutettu yhteistyössä HKL:n ja HSL:n kanssa ja sitä voi hyödyntää myös muissa kaupungeissa ja asemilla. Fiksu Assa – Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana -hankkeen tavoitteena on edistää vähähiilistä liiketoimintaa asemanseuduilla. Koordinoijana toimii Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja toteuttajina ovat Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki ja Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy. Hanke saa ylimaakunnallista rahoitusta EAKR-ohjelmasta. Rahoittajana toimii Uudenmaan liitto. Lisätiedot: Pyöräillen pysyt raiteilla -kampanja

Kartta asemien saavutettavuudesta pyöräillen HSY:n karttapalvelussa

Avainsanat liityntäpyöräilypyöräily

Yhteyshenkilöt

Kuvat Liityntäpyöräilykampanja alkoi Helsingistä Oulunkylän asemalta, jossa aseman ympäristöön on noussut kylttejä tuomaan esiin aseman hyvää saavutettavuutta pyöräillen. Kuva: HSY / Aino Hatakka Lataa Oulunkylän asemalla Helsingissä kampanjakyltti kannustaa liityntäpyöräilyyn. Kuva: HSY / Aino Hatakka Lataa Useat pääkaupunkiseudun asemat ovat 5–15 minuutin pyörämatkan päässä. Lataa