Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt laskivat yli kymmenen prosenttia vuonna 2020

Pääkaupunkiseudun juna- ja metroasemille on lyhyt matka pyörällä – Yhteiskampanja kannustaa liityntäpyöräilyyn 12.5.2021 08:59:53 EEST | Tiedote

Pääkaupunkiseudulla on lähes 70 juna- ja metroasemaa, joiden saavutettavuus pyörällä on erittäin hyvä. Fiksu Assa -yhteishankkeen ”Pyöräillen pysyt raiteilla” -kampanjassa muistutetaankin, että liityntäpyöräily on nopeaa, helppoa ja ilmastoystävällistä. Kampanja näkyy Oulunkylän, Leppävaaran ja Riihimäen asemien ympäristössä toukokuussa.