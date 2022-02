Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittaa yleisötilaisuusrajoitusten keventämistä 8. helmikuuta alkaen

Koronapandemiatilanne ja sen kehitys pääkaupunkiseudulla on ottanut suunnan kohti parempaa. Epidemia-aallon tautihuipun on arvioitu pääkaupunkiseudulla olevan ohitettu ja tilanteen yleisesti tasaantuvan, vaikka tartuntamäärät ovat yhä pysyneet korkealla tasolla. Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on edelleen maan vaikeimpia. Myös sairaalahoidon kuormitus on edelleen korkealla tasolla, vaikka sairaalahoidon tarve onkin kääntynyt vähitellen laskusuuntaiseksi. Pitkään jatkunut sosiaali- ja terveydenhuoltoa poikkeuksellisen paljon kuormittava tilanne on aiheuttanut huomattavaa taakkaa koko palveluketjuun. Edelleen esimerkiksi kiireetöntä hoitoa joudutaan pitämään supistettuna normaalitasosta.

Viime viikolla koordinaatioryhmä suositti, että yleisötilaisuudet sallitaan 1.–15. helmikuuta siten, että sisätiloissa järjestettävät istumapaikalliset tilaisuudet sallitaan enintään 50 henkilölle. Yleinen epidemiatilanne on kuitenkin pääkaupunkiseudulla kehittynyt edelleen suotuisasti ja rajoituksia on mahdollista keventää aiemmin ilmoitettua nopeammassa aikataulussa. Koronaryhmä painottaa, että rajoituksia on tärkeää keventää asteittain, jotta epidemian uudelleen leviämisen riskiä sekä sairaalahoidon kuormitusta voidaan hallita.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päättää yleisötilaisuuksia koskevista rajoituksista ja viestii päätöksestään myöhemmin.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi myös tällä hetkellä voimassa olevan laajan etätyösuosituksen jatkumisesta ainakin helmikuun loppuun asti. Nykyistä laajaa maskisuositusta jatketaan toistaiseksi.

Edelleen on tärkeää käydä hakemassa koronarokotus, käyttää kasvomaskia, huolehtia käsihygieniasta sekä välttää ylimääräisiä kohtaamisia.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä.

Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.



Lisätiedot:

Helsingin kaupunki: pormestari Juhana Vartiainen / erityisavustaja Teresa Salminen, puh. + 358 40 865 6961

Espoon kaupunki: kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä / kaupunginjohtajan sihteeri Stina Astala, puh. +358 43 826 5244

Vantaan kaupunki: kaupunginjohtaja Ritva Viljanen / kaupunginjohtajan sihteeri Annamaija Vihervirta, puh. +358 40 527 4565

THL: terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen, puh. +358 29 524 8454

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: ylitarkastaja Oona Mölsä, puh. +358 295 016 592

HUS: johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi / johdon sihteeri Jaana Niinivaara, puh. +358 50 427 2013

Tämä tiedote julkaistaan mahdollisimman pian Hel.fi-sivustolla käännösversiona ruotsiksi ja englanniksi.