Pääkaupunkiseudun pienet taloyhtiöt: tule siirtämään taloyhtiön osakeluettelo

Kaikkien taloyhtiöiden on siirrettävä osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 aikana, ja ammatti-isännöitsijät vastaavat isännöityjen talojen siirroista. Osakeluettelon siirtoklinikalla halutaan tukea niitä pieniä taloyhtiöitä, jotka eivät käytä isännöintitoimistoa.

Siirtoklinikassa Maanmittauslaitoksen asiantuntijat tarjoavat konkreettista opastusta osakeluettelon siirron tekemiseen. Taloyhtiön edustajan tulee ottaa mukaan omat vain pankkitunnukset ja varmistaa, että taloyhtiön tiedot ovat ajan tasalla. Ohjeet tietojen tarkistamiseen löytyvät ilmoittautumissivulta.

Siirtoklinikkaan osallistuminen on maksutonta, mutta ilmoittautuminen on tehtävä etukäteen Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa maanmittauslaitos.fi/tapahtumat. Ilmoittautuminen on auki sunnuntaihin 8.1.2023 saakka.