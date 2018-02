Pääkaupunkiseudun saamelaisperheet saavat toivomaansa saamenkielistä opetusta

Saamelaisten kansallispäivän, 6.2., kunniaksi iloisia uutisia: Pasilan peruskoulun saamenkieliseen opetukseen on ilmoittautunut jo 5 oppilasta, joten tulevana syksynä koulussa käynnistyy laajamittainen suomi-saameopetus.

Buresboahtin, tervetuloa!

Suomi-saame-kielinen toiminta alkaa Pasilassa syksyllä 2018 varhaiskasvatuksessa ja 1-2 -luokilla. Tämä on ensimmäinen kerta, kun suomi-saamen opetusta annetaan sekä esiopetuksessa että perusopetuksessa. Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa vähintään 25 prosenttia perusopetuksen koko oppimäärän opetuksesta järjestetään saameksi.

Ryhmän muodostumisen vähimmäismäärä oli 5 ja enimmäismäärä 24 oppilasta. Mikäli opetukseen on lisää kiinnostuneita, suosittelemme olemaan helmikuun aikana yhteydessä Pasilan peruskoulun rehtoriin, Maria Uutaniemeen. Elokuussa alkavaan opetukseen haettiin oppilaita ensisijaisesti Helsingistä, mutta nyt oppilaita on mahdollista ottaa myös lähikunnista. Oppilaat otetaan opetukseen hakeutumisen perusteella ilman soveltuvuuskoetta.

Suomi-saame osana kieliohjelmaa

Helsingin strategian mukaisesti kaupungissa on panostettu monipuolisen kieliohjelman toteutumiseen kaikilla alueilla. Kaksikielinen opetus on osa kieliohjelmaa, jota Helsinki haluaa kehittää ja laajentaa vastaamaan perheiden tarpeita. Keväällä 2017 toteutettiin kysely, jolla kartoitettiin pääkaupunkiseudun saamelaisperheiden kiinnostusta kaksikieliseen suomi-saame-opetukseen. Kartoituksen perusteella mielenkiintoa kaksikieliseen suomi-saame-opetusta kohtaan oli riittävästi, jotta opetus on mahdollista käynnistää.

Kaksikielistä suomi-saame-opetusta koskeva Helsingin opetussuunnitelmamuutos päätetään kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa kevään 2018 aikana. Kiinnostusta suomi-saame-opetukseen arvioidaan vuosina 2020-2021, jonka jälkeen päätetään opetuksen toteutuksen jatkosta.



Lisätietoja

vs. perusopetusjohtaja

Taina Tervonen

puh. 09 310 86274

taina.tervonen@hel.fi



Pasilan peruskoulun rehtori

Maria Uutaniemi

puh. 09 310 84410

maria.uutaniemi@hel.fi