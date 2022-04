Pääkaupunkiseudun sparrausohjelmaan valittiin 15 yritystä

Valitut yritykset ovat:

Arkki International, Helsinki

Beautyko Import, Espoo

CoreGo, Helsinki

Cuckoo Networks, Helsinki

Datafisher, Helsinki

ELLI Early Learning, Helsinki

Funky Monkey Club, Lohja

Inaro, Helsinki

Intensed, Vantaa

Kiinteistösähkö ja Turva, Vantaa

Light Cognitive, Helsinki

Lola&Lykke, Helsinki

NL Trade, Klaukkala

Rudus, Helsinki

Whitepoint Optics, Helsinki

Valinnat tehneen ohjelmakohtaisen tuomariston edustaja Reino Meriläinen sanoo, että hakeneiden yritysten joukosta löytyy kasvavia yrityksiä monelta toimialalta ja keinot menestyä ovat moninaisia.

– Edukseen erottuvat kasvuyritykset on helppoa tunnistaa hakijajoukosta. Monesti näillä yrityksillä on jo takana kasvua ja toimiva tuotteistus. Tuomaristotyölle haastetta tuo löytää juuri ne, joilla on selvää potentiaalia kasvuun, mutta ei vielä kovin paljon näyttöjä, Meriläinen kertoo.

Tuomaristo arvioi sparraukseen hakeneita yrityksiä kriteereillä: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt. Kasvupolun tuomaristoon kuuluvat:

Marko Silen , Helsingin seudun kauppakamari

, Helsingin seudun kauppakamari Matias Holmqvist , YritysEspoo

, YritysEspoo Reino Meriläinen, Isolta

Krista Riekki , Talenom

, Talenom Harri Hoivala , NewCo Helsinki

, NewCo Helsinki Vesa Riihimäki, Nordea

KASVUPOLULTA TUKEA LIIKETOIMINTAAN

Sparraukseen valitut yritykset saavat maksutonta sparrausta kahdessa tapahtumapäivässä sekä verkostoituvat alan tai alueen toimijoiden kanssa.

Kasvu Openin konsepti on mahtava, olipa yritys sitten alussa tai jo täydessä vauhdissa. Asiantuntijasparraus antaa sellaista lisäarvoa, jota ei muualta saa, vakuuttaa sparrauksiin osallistunut yrittäjä Pasi Ainasoja, Natural Indigo Finland.

KASVUPOLKU-OHJELMAN KUMPPANIT

Kasvupolku®-ohjelman kumppanit yhdessä Kasvu Openin valtakunnallisten kumppanien kanssa mahdollistavat kasvuyrityksille maksuttoman sparrauksen.



Pääkaupunkiseudun sparrausohjelman kumppanit ovat Business Vantaa, Espoon kaupunki, Helsingin seudun kauppakamari, NewCo Helsinki ja Talenom.

LISÄTIEDOT

Vivi Pöntiö

Tuotanto, Kasvu Open

vivi.pontio@kasvuopen.fi

050 439 8988