Pääkaupunkiseutu siirtyi koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen, muu Uusimaa edelleen kiihtymisvaiheessa

Uudenmaan koronakoordinaatioryhmän näkemyksen mukaan HUS-alue on leviämisvaiheen kynnyksellä 30.7.2021 11:07:23 EEST | Tiedote

Koronavirustartunnat ovat nyt kuudetta viikkoa kasvussa Uudellamaalla. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä on huolissaan kasvavista tartuntamääristä paitsi nuorten aikuisten myös hieman vanhempien ikäryhmien keskuudessa. Ryhmän näkemys on, että HUS-alue on nyt leviämisvaiheen kynnyksellä. Näkemys perustuu voimassaolevaan kansalliseen koronastrategiaan. Asiaan liittyvät päätökset pyritään tekemään ensi viikolla.