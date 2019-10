Pääkirjastossa on nyt tila ja laitteita itsetekemiselle

Pääkirjastossa on avattu Makerspace-tila, josta löytyy laitteita itsetekemisen avuksi. Makerspacessa on 3D-tulostin, vinyylileikkuri, ompelukone ja saumuri, jotka on hankittu Aluehallintoviraston hankerahoituksella.

3D-tulostin

Makerspace on pääkirjaston ensimmäisessä kerroksessa ja sitä voi käyttää kirjaston aukioloaikoina. Laitteet tulee varata erikseen ja 3D-tulostimen sekä vinyylileikkurin käyttö on maksullista. Asiakkaiden tulee osata käyttää laitteita itsenäisesti. Tilasta löytyy käyttöohjeita ja 3D-tulostinta saa käyttää vain, jos on osallistunut käyttäjäkoulutukseen. Kirjasto järjestää koulutuksia 1-2 kertaa kuukaudessa. 3D-tulostimella voi tulostaa kolmiulotteisia esineitä ja sen käyttö maksaa 0,40 € / alkava tunti. Tulostimessa käytettävä tulostuslanka löytyy Makerspacesta. Vinyylileikkurilla voi tehdä yksivärisiä vinyylitarroja tai yhdistää useita värejä moniväriteippauksiksi. Tällä hetkellä on käytössä musta ja valkoinen vinyyli. Vinyylin hinta on 0,40 € / alkava 10 cm. Ompelukoneen ja saumurin käytöstä ei tarvitse maksaa, mutta asiakkaan tulee tuoda mukanaan kaikki ompelutyössä tarvitsemansa materiaalit. Vaihtoneuloja löytyy Makerspacesta. Makerspaceen on myöhemmin tulossa muitakin itsetekemisen mahdollisuuksia, muun muassa huone äänen ja kuvan työstämistä varten. Lue lisää laitteista, niiden varaamisesta ja käyttösäännöistä kirjaston nettisivuilta osoitteesta https://kirjasto.vaasa.fi/makerspace?culture=fi.

