Päällystys- ja kuivatustöitä kevyen liikenteen väylillä välillä Oulu-Kiiminki (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, TE- toimisto ja Oulunkaaren kunnat: Oulunkaaren näkymät positiiviset - yhteistä ponnistelua tarvitaan edelleen alueen kehittämiseksi 23.6.2021 15:01:09 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjesti yhdessä Oulun kaaren kuntien (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala) johdon kanssa seutuseminaarin 23. kesäkuuta. Seminaarissa todettiin Oulunkaaren näkymien kehittyneen pandemiasta huolimatta positiivisesti. Yritystoiminta on vireytynyt ja työllisyydessäkin on positiivista kehitystä. Pandemian ja energiamurroksen vaikutukset näkyvät lisääntyneenä tarpeina mm. kaavoitukselle. Myös kotimaan matkailu on lisääntynyt alueella. Yhteistä ponnistelua tarvitaan alueen kehittämiseksi jatkossakin.