Päällystystöitä maantiellä 12150 Raisiossa sekä viimeistelytöitä valtatiellä 9 Loimaalla ja valtatiellä 10 Marttilassa ja Koskella - Kymppitien päällystystyö jo valmistumassa (Varsinais-Suomi)

Päällystystyön jälkeistä piennarmursketäyttöä tehdään valtatiellä 9 Loimaalla Mellilän ja Karhulan liittymien välillä sekä valtatiellä 10 Marttilassa ja Koskella. Työkohteet ovat pistemäisiä ja liikkuvia. Loimaalla työn suoritus siirtyi viikolla myöhäisemmäksi aiempaan tiedotteeseen nähden. Valtatiellä 10 eli tutummin Kymppitiellä päällystystyöt ovat edenneet kevään ja alkukesän suotuisissa olosuhteissa ja ilman yllätyksiä, joten viimeisetkin asfalttimassan levitystyöt on tehty viikon 24 aikana. Kohde oli 37 kilometrin pituudellaan koko maassamme tämän vuoden pisin päällystyskohde. Hintaa tien päällysteen korjaukselle ajoratamerkintöineen kertyi arvonlisäverottomana lähes neljä miljoonaa euroa. Piennartäyttöjen ja ajoratamerkintöjen valmistuttua korjattu Kymppitie on valmis palvelemaan liikennettä sujuvasti pitkälle seuraavalle vuosikymmenelle asti - toki tien vilkkaammin liikennöityä länsipäätä Kaarinassa ja Liedossa joudutaan korjaamaan jo aiemmin.

Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus. Töitä tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen, kun tiemerkinnät on maalattu päällystystöiden jälkeen. Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 040 503 8843 ja kunnossapitoasiantuntija Veli-Pekka Pelttari, p. 040 705 0902