Päällystystyöt alkavat kantatiellä 43 ja maantiellä 204

Kantatietä 43 päällystettäessä täristävät tiemerkinnät tien keskeltä ja reunoilta peittyvät. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi keskiviivalle toteutetaan uusi täristävä tiemerkintä. Tärinä herättää kuljettajan, jonka auto on ajautumassa keskiviivan ylitse vastaantulevien kaistalle, voiden näin ehkäistä nokkakolarin tai ainakin tieltä suistumisen. Täristävillä keskimerkinnöillä voidaan vähentää kuolemaan johtaneita kohtaamisonnettomuuksia 10–20 prosenttia. Tärinämerkintöjä ei tehdä tien reunaviivoille, jotta pyöräily pientareella olisi turvallisempaa ja sujuvampaa. Täristävien tiemerkintöjen poiston jälkeenkään pyöräily tienpientareella ei ole erityisen turvallista. Tien liikenneturvallisuutta pystytään parantamaan muistuttamalla tienkäyttäjiä kaikki osapuolet huomioivasta ajotavasta. Täristävät merkinnät toteutetaan ajoratamerkintämassalla, joka ei menetelmänä vaurioita asfalttipäällystettä jyrsinnän tavoin.

Vuonna 2015 ELY-keskus päätti toteuttaa tärinämerkintäkokeilun kantatiellä 43, sillä tien liikenneturvallisuustilanne oli keskimääräistä heikompi. Tiellä oli tapahtunut erityisesti ajoneuvojen kohtaamis- ja suistumisonnettomuuksia. Tuolloin myös todettiin pyöräilijöiden määrä tiellä vähäiseksi. Sittemmin pyöräilyn merkitys on kasvanut ja pyöräilijöiden määrä kyseisellä tieosuudella on lisääntynyt. Näistä syistä ja viime kesänä sattuneen onnettomuuden vuoksi pyöräilijöiden turvallisuus on noussut keskusteluun. Varsinais-Suomen ELY-keskus on keskustellut Uudenkaupungin ja Laitilan kaupunkien kanssa kantatien 43 liikenneturvallisuuden parantamisesta Kalannin ja Kodjalan välillä. Kaikki osapuolet ovat sitoutuneet yhteistyössä parantamaan tien liikenneturvallisuutta. Puuttuvan jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen olisi merkittävin liikenneturvallisuutta parantava toimenpide. Jalankulku- ja pyöräilyväylän toteuttamista joudutaan kuitenkin vielä odottamaan, sillä sen toteutukseen ei ole rahoitusta. Tien päällystäminen uudelleen ja täristävien reunamerkintöjen poistaminen tuovat tilanteeseen hieman parannusta.

Kantatiellä 43 kahdella tieosuudella nopeusrajoitus oli aiemmin 100 km/h. Viime elokuussa ELY-keskus laski kyseiset nopeusrajoitukset 80 km:iin/h puutteellisten näkemien sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden vuoksi. Tiejakson 80 km/h nopeusrajoitus pidetään ennallaan, koska tien mäet ja mutkat, jalankulku ja pyöräily tien pientareella sekä kohtaamis- ja suistumisonnettomuuksien ehkäiseminen sitä edellyttävät. Kohtaamisonnettomuuksien, kuten muidenkin kolarien, vakavuus riippuu törmäysnopeudesta. Ajonopeudella 80 km/h ja 100 km/h on selkeä ero kuoleman riskiin kohtaamisonnettomuudessa.

Kantatien päällystystöiden aikana liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus. Töitä tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan.

Myös maantiellä 204 päällystetään viikolla 28

Lisäksi viikolla 28 aloitetaan päällystystyöt maantiellä 204 viiden kilometrin matkalla Yläneeltä Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntarajalle. Myös tässä kohteessa töitä tehdään päivä- ja ilta-aikaan ja työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta. Paikalla on liikenteenohjaus. Tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin ja noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan.

Teiden nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen, kun tiemerkinnät on maalattu päällystystöiden jälkeen. Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, kunnossapitoasiantuntija Veli-Pekka Pelttari, p. 040 705 0902