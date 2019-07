Pääomasijoitukset eivät saavuta potilashoidon tekoälyratkaisuja

BRIE-ETLA -yhteistyö saa jatkoa 17.6.2019 15:33:19 EEST | Tiedote

Jo 2000-luvun alusta alkanut Etlan ja BRIE:n (Berkeley Roundtable on the International Economy at the University of California, Berkeley) tutkimusyhteistyö on saanut kolmen vuoden jatkon. Tutkimushanketta johtavat Etlan puolelta vt. tutkimusjohtaja Heli Koski ja johtava tutkija Timo Seppälä. Lisäksi projektissa mukana ovat Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö ja tutkijat Juri Mattila, Mika Pajarinen ja Nelli Valmari.