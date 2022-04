Pääsiäiseksi mökille – älä polta mökkiä liian innokkaalla lämmityksellä ja kierrätä jätteet oikein

Finanssiala julkistaa jo keitä lobbaa – Suomen avoimuusrekisteri tulossa eduskunnan käsittelyyn 7.4.2022 07:39:20 EEST | Tiedote

Finanssiala ry avaa vuosittain omaa vaikuttamistyötään julkaisemalla lobbauksen avoimuustilinpäätöksen, jossa kerrotaan, keitä poliittisia päättäjiä, eli kansanedustajia, ministereitä ja ministereiden valtiosihteereitä sekä EU-parlamentaarikkoja ja komission viranhaltijoita FA on lobannut tärkeimmissä ajankohtaisissa edunvalvontateemoissaan. Vuoden 2021 avoimuustilinpäätös on nyt julkaistu ja se on luettavissa FA:n verkkosivuilla.