Pääsiäistiput tulevat SEA LIFEen!

SEA LIFE Helsinki saa pääsiäisen ajaksi pörröisiä vierailijoita vedenalaisten vakioasukkaiden seuraksi.

Kyseessä ovat pienen pienet pääsiäistiput, jotka muuttavat tunnelmallisen valtamerialtaan edustalle omaan terraarioonsa. Ensimmäisen kerran suloiset tulokkaat ovat nähtävissä torstaina 1.4. ja heidän puuhiaan ehtii käydä ihastelemassa aina maanantaihin 5.4 saakka. Samaan aikaan SEA LIFEssa pyörähtää käyntiin pääsiäistapahtuma, jossa on paljon hauskaa tekemistä koko perheelle.



”Olemme hyvin innoissamme pääsiäistipujen tulosta! Tiput ovat aina olleet hyvin pidettyjä niin asiakkaidemme kuin henkilökuntamme keskuudessa ja ovat omiaan luomaan iloista ja lämmintä pääsiäistaikaa merenalaiseen maailmaamme.” SEA LIFEn toimitusjohtaja Sanna Laitinen iloitsee.



Tiput ovat kesykanoja, jotka polveutuvat yhä Aasian viidakoista villinä tavattavista viidakkokanoista. Kanojen harrastaminen on yleistynyt Suomessa viime vuosina ja jopa pääkaupunkiseudullakin voi törmätä omakotialojen pihoilla kuopsutteleviin kanoihin. SEA LIFEn terraarion tiput ovat kotikanalasta Pusulasta ja ne ovat saapuessaan noin kolmen päivän ikäisiä. Niiden sulat alkavat kasvamaan jo noin viikon kuluttua syntymästä – tämä tarkoittaa siis, että niiden ensimmäiset sulat tulevat esille silloin kun tiput ovat SEA LIFEssa! Tiput ovat sekarotuisia, joista osa on normaalikokoisten kanojen tipuja ja osa kääpiökanojen tipuja, jotka nimensä mukaan ovat hyvin pienikokoisia.



Tiput palaavat pääsiäisen jälkeen takaisin Pusulassa sijaitsevaan kotikanalaansa.



Pääsiäinen

SEA LIFE Helsinki

Tapahtuma-aika: 1.4.-5.4.2021. Tiput ovat esillä terraariossa SEA LIFEn aukioloaikojen mukaisesti. Tarkasta tarkemmat aukioloajat www.sealife.fi nettisivuilta.



Vierailuaika on varattava ennakkoon netistä. Pääsyliput 18,50€/aikuinen, 15€/lapsi.



Pääsiäisen aikana pääset myös kuulemaan oppaidemme kertomina infotuokioita tipuista sekä seuraamaan niiden ruokintaa. Osallistu myös hauskaan koko perheen pääsiäismunajahtiin näyttelyssämme, tuo Mikko Meriahvenen ikiomaan postilaatikkoon pääsiäiskortti tai mikä hauskinta, voit tuoda itse koristelemasi virpomisoksan lempikalallesi ja saada yllätysmunan virpomispalkkioksi!



Vierailu pandemia-aikana SEA LIFEssa

Turvallinen vierailu on meille SEA LIFEssa ensisijaisen tärkeää. Asiakasmäärät ovat rajoitettuja, ja huomaathan, että vierailuaika on varattava etukäteen varausjärjestelmästä, joka löytyy SEA LIFEn kotisivuilta www.sealife.fi. Viranomaisten suositusten mukaan myös meillä on vahva kasvomaskisuositus, jota tietysti toivomme kovasti yli 12 vuotiaiden asiakkaidemmekin noudattavan. Tulethan meille vain terveenä! Oppaamme ja muu henkilökuntamme liikkuvat asiakastiloissamme aina maski kasvoillaan.