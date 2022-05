Pääsikö kevätaurinko polttamaan ihosi? Näin lievität oireita vahingon sattuessa

– Aurinkosuoja on kesällä välttämätön meille kaikille. Etenkin vaaleaihoisten tulee suojautua hyvin auringolta, sillä heille tulee eniten auringon aiheuttamia iho-ongelmia. Lisäksi jos sinulla on paljon luomia, auringolle herkistävä lääkitys, ruusufinni, huuliherpes, suunympärysihottuma tai akne, ihon varjelemiseen auringolta on syytä kiinnittää erityistä huomiota, proviisori Sanni Ryhänen Yliopiston Apteekista neuvoo.



Auringon välttelystä tai säteiltä suojautumisesta huolimatta iho voi palaa ja joillekin voi puhjeta jopa aurinkoihottuma. Onkin tärkeää erottaa nämä kaksi toisistaan, jotta osaa lievittää oireita oikein.



Auringossa palanut iho on sileä mutta punainen, kuumottava ja arka. Se saattaa sykkiä ja jopa turvota. Oireet ovat pahimmillaan 12–24 tunnin kuluttua palamisesta. Tämän jälkeen oireet yleensä helpottavat. Aurinkoihottuma puolestaan ilmestyy aurinkoon tottumattomalle iholle yleensä vain alkukesällä tai keväällä. Se näyttää hieman nokkosihottumalta ja kutisee.



– Aurinkoihottuman oireita voi lievittää hydrokortisonivoiteella. Kutinaa voi hillitä myös antihistamiineilla. Kosteuttavat ja viilentävät voiteet tai geelit voivat myös lievittää epämukavaa tunnetta. Voimakkaiden tai pitkittyneiden oireiden yhteydessä olisi hyvä kääntyä lääkärin puoleen, Ryhänen neuvoo.



Näin hoidat auringon polttamaa ihoa



1. Viilennä palanut iho heti

Paras viilennystapa on suihkuttaa auringossa palanutta ihoaluetta viileällä vedellä tai hautoa sitä kylmällä, puhtaasta pyyhkeestä tehdyllä kääreellä. Viilennä ihoa vähintään 20 minuuttia. Myös kosmetiikkasarjojen lähdevedet sisältävät ihoa rauhoittavia ja hoitavia aineita. Suihkuttele lähdevettä palaneelle iholle joko sellaisenaan tai kostuta esimerkiksi talouspaperin pala lähdevedellä, jolloin saat rauhoittavan hauteen.

2. After sun tai hydrokortisoni rauhoittaa

Auringossa rasittuneelle iholle tarkoitetut after sun -voiteet kosteuttavat ja rauhoittavat ihoa tehokkaasti. Ne riittävät palauttamaan lievästi punoittavan ihon kuntoon. Vaikeammin palanut iho vaatii hoitavamman tuotteen. Hydrokortisonivoidetta voi käyttää muutaman kerran päivässä, kunnes iho on palautunut terveeksi. Älä käytä hydrokortisonia kuitenkaan yli kahta viikkoa yhtäjaksoisesti tai auringossa oleilun aikana.



3. Suojaa palanut iho vaatteilla

Peitä palanut iho heti vaatteilla, kun huomaat sen punoittavan tai aristavan. Pidä se UV-säteiltä piilossa niin kauan, kunnes se on kokonaan parantunut. Kerran palanut iho palaa tavallista herkemmin uudestaan. Suojaa päänahka, kasvot, korvanlehdet, nenänpää ja niska leveälierisellä aurinkohatulla.



4. Tulehduskipulääkettä ja lääkärin luokse tarvittaessa

Jos iho on kosketusarka tai kipeä, suun kautta otettavat tulehduskipulääkkeet auttavat. Neuvoa kivun lääkitsemiseen kannattaa kysyä apteekista. Käy lääkärissä, jos palanut alue on hyvin laaja, iho on erittäin kipeä, selvästi turvonnut, vesikelloilla tai palamiseen liittyy päänsärkyä, pahoinvointia tai kuumetta. Pienen lapsen palanutta ihoa kannattaa käydä näyttämässä lääkärille tavallista herkemmin.