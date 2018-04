Päätetyö laittaa silmät koville

Instrumentarium: Kevään 2018 kuumimmat silmä- ja aurinkolasitrendit 2.2.2018 09:49 | Tiedote

Talvisesta maisemasta huolimatta kevät lähestyy vauhdilla ja sen myötä myös tämän kevään silmä- ja aurinkolasitrendit tulevat ajankohtaisiksi. Instrumentarium on paitsi näkemisen myös trendien asiantuntija. Liitteenä olevaan trendikatsaukseen on koottu kevään 2018 kuumimmat silmä- ja aurinkolasitrendit. Kevään kehysmuodissa näkyvät muotinäytöslavoja hallinneet värisävyt sorbettisista pastellisävyistä vahvoihin tehosteväreihin. Materiaaleissa toistuvat puolestaan niin vahva muovi kuin keveä metallikin, ja kehysten muotokieli vaihtelee futuristisesta muotoilusta menneiden vuosikymmenten klassikkoihin. Myös linsseillä on mahdollista leikitellä: kevään aurinkolasitrendeistä löytyvät niin ilmavan läpikuultavat linssit kuin myös vahvat ja värikkäät peililinssit. Kaikki katsauksen uutuuskehykset saapuvat myymälöihimme kevään aikana. Kehysasiantuntijamme antavat mielellään lisätietoja. Kuva- ja lisätietopyynnöt voi lähettää osoitteeseen viestinta@instru.fi. Lisää tietoa ajankohtaisista kehystr