Päätöksenteon ekspertti puhumaan Nordic Business Forumiin

Sheena Iyengar astuu lavalle syksyllä Nordic Business Forum tapahtumassa. Iyengar on tunnettu tutkimuksistaan koskien valinnanteon psykologiaa, ja sitä kuinka ihmiset kohtaavat haasteita maailmassa joka on täynnä erilaisia valintoja. Hänen tutkimuksiaan on siteerattu ahkerasti medioissa kuten The New York Times, The Wall Street journal, sekä BBC. Myös hänen kirjansa aiheesta ovat olleet suosittuja ja päätyneet mm. Financial Times:in listoille.

Iyengar on suorittanut filosofin tohtorin tutkinnon Stanfordin yliopistossa. Hänellä on myös kandidaatin tutkinnot taloudesta sekä psykologiasta. Iyengarin Ted-puheita on katsottu miljoonia kertoja, ja hän on suosittu puhuja niin Fortune 500 yhtiöissä kuin muissakin instituutioissa ympäri maailmaa. Iyengar toimii tällä hetkellä professorina ja tutkijana Columbia Business Schoolissa.

Nordic Business Forumissa Iyengar tulee puhumaan siitä, kuinka päätöksenteon taustalla olevien prosessien ymmärtäminen voi vauhdittaa ja parantaa innovaatiokykyä.