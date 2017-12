Päätöstiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöstiedote 12. joulukuuta

Päiväkodeissa ja kouluissa nautitaan itsenäisyyspäivän juhlalounas 4.12.2017 10:01 | Tiedote

Suomi 100 -juhlavuosi huipentuu juhlalounaaseen Helsingin kaupungin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tiistaina 5. joulukuuta. Ruokalistat on laadittu perinteitä noudattaen, mutta uuttakin on mukana. Ruokailu on osa lasten ja nuorten tapakasvatusta.