Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 1.2.2022

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 1.2.2022 28.1.2022 16:15:29 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 1. helmikuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksen esityslistalla on muun muassa yksityisen hoidon tuen kuntalisämuutokset päiväkotihoidossa 1.6.2022 ja esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa 1.8.2022 alkaen. Tilahankkeista esityslistalla on lausunto Solakallion koulun vuokrasopimuksen uudistamisesta 1.1.2025 alkaen sekä leikkipuisto Sepän hankesuunnitelma Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.