Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 13.8.2019

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 13.8.2019 9.8.2019 12:42:42 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan syyskauden ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 13. elokuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on lukuisia talousarvioaloitteita. Lautakunnalle esitetään myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2020–2022. Talousarvioehdotuksen laatimisen perustana ovat olleet kaupunginhallituksen antamat laatimisohjeet sekä ohjeiden mukaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia vuosille 2017–2021. Asiakasmäärien ennakoinnin pohjana on käytetty uutta, kesäkuussa 2019 valmistunutta väestöennustetta. Sen mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten määrä kääntyy laskuun. Perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa palvelujen kysyntä kasvaa edelleen. Kaupungin tuottamien kasvatus- ja koulutuspalvelujen kokonaisasiakasmäärä kasvaa noin 400 lapsella ja nuorella. Toimialan talousarvioehdotuksessa on kaksi sitovaa toi