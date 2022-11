Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 22.11.

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 22.11.2022 18.11.2022 10:15:06 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 22. marraskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa vuoden 2022 talousarvion kolmas toteutumisennuste. Tilahankkeista esityslistalla on lausunto Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin hankesuunnitelmasta (Kruunuvuorenrannan peruskoulu, Degerö lågstadieskola sekä päiväkoti- ja leikkipuistotilat) sekä päätökset päiväkodin ja leikkipuiston perustamisesta. Esityslistalla on myös lausunto Oulunkylän yhteiskoulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.