Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 22.8.2023

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 22.8.2023

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan syyskauden ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 22. elokuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan esityslistalla on muun muassa toimialan osallisuussuunnitelma vuosille 2023–2025. Tilahankkeista esityslistalla on seuraavat tilat: - lausunto osoitteessa Koivuvaarankuja 2 sijaitsevasta toimialan irtokalustekierrätysvaraston hankesuunnitelmasta - lausunto hankesuunnitelmasta koskien osoitteessa Mäkelänkatu 84 sijaitsevien väistötilojen jatkovuokrausta ja tilojen muutostyötä - lausunto osoitteessa Pihlajistontie 3 sijaitsevasta Pihlajiston ala-asteen ja päiväkodin perusparannuksen ja toiminnallisen muutoksen hankesuunnitelmasta Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.