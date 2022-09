Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 6.9.2022

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 6.9.2022 2.9.2022 12:02:01 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 6. syyskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa useita talousarvioaloitteita. Lisäksi esityslistalla on kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioehdotus 2023 ja taloussuunnitelmaehdotus 2023-2025. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaehdotuksessa vuosille 2023-2025 varaudutaan turvaamaan laadukkaat varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut kaupungin asukasmäärää nopeammin kasvavalle toimialan asiakasmäärälle. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.