Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 8.3.2022

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 8.3.2022 4.3.2022 12:16:31 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 8. maaliskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa ehdotus lautakunnan lausunnosta koskien hallituksen esitystä eduskunnalle opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Lausuntoehdotuksessa esitetään, että Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jossa säädettäisiin valtion erityisavustuksesta varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Tilahankkeista esityslistalla on Pasilan peruskoulun ja päiväkodin väliaikaisten lisätilojen tarveselvitys osoitteeseen Kustinpolku 20 sekä Etu-Töölön lukion lisätilojen tarveselvitys osoitteeseen Runeberginkatu 14-16. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.