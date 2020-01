Päätöstiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 14.1.2020

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 14.1. päätöstiedote on julkaistu kaupungin verkkosivuilla. Lautakunta hyväksyi muun muassa, että FunAction (13–17-vuotiaille nuorille liikuntatarjontaa) muuttuu maksuttomaksi syksystä 2020 alkaen ja kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperiaatteet.

Vuoden 2020 ensimmäisessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa hyväksyttiin muun muassa:



Asia 3: Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperiaatteet

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi linjauksen, joka määrittää Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan palveluverkon suunnitteluperiaatteet. Palveluverkko koostuu sekä siitä, mitä ihmiset tekevät että siitä, missä ihmiset tekevät. Linjauksessa tarkastellaan palveluverkkosuunnittelua kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kirjastopolitiikan näkökulmasta. Vapaa -ajan palvelut vaikuttavat alueen houkuttelevuuteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Tällä hetkellä ei ole minkäänlaista ohjetta, mitkä vapaa-ajan palvelut ovat lähialueen asukkaille keskeisiä. Suunnittelua ohjaa jatkossa tavoite, että seuraavien palvelujen tulisi löytyä helsinkiläisille läheltä:



• Kokoontumis- ja harrastustila nuorille, esimerkiksi nuorisotila

• Kirjasto

• Mahdollisuus omatoimiseen liikkumiseen ja liikuntaan

• Julkinen taide

• Varattava liikuntatila, esimerkiksi koulun liikuntasali

• Kaupunginosa- ja kulttuuritapahtumat mahdollistavia paikkoja



Helsingissä alueet ovat erilaisia, minkä vuoksi lähellä olemisen ajatusta ei sidota tiettyyn matka-aikaan tai fyysiseen etäisyyteen. Suunnitteluperiaatteet eivät ole palvelulupaus, vaan ne ohjaavat jatkossa tehtäviä palveluverkon tarkasteluja ja investointeja.

Palveluverkkosuunnittelun uudistamisen tarkoituksena on (1) parantaa suunnittelun laatua, (2) ohjata rajallisia resursseja parhaaseen mahdolliseen käyttöön sekä tunnistaa uusia resursseja ja (3) kasvattaa luottamusta kaupunkiin julkisen vallan käyttäjänä.



Asia 4: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuosien 2018–2021 osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelman väliarviointi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osallisuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelman väliarvioinnin. Vuonna 2020 toimiala kehittää saavutettavaa viestintää ja systemaattisempaa osallistamista päätöksenteossa. Toimialalla on parhaillaan käynnissä verkkosivu-uudistus, joka huomioi EU:n saavutettavuusdirektiivin ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kielilinjaukset. Ohjeistukset saavutettavasta viestinnästä ikääntyneille sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisille helsinkiläisille otetaan myös toimialalla aktiivisesti käyttöön. Lisäksi käyttäjälähtöisen kehittämisen mallia juurrutetaan osaksi toimialan palveluiden suunnitteluprosesseja vuonna 2020.



Asia 7: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sandra Hagmanin ym. valtuustoaloitteesta koskien sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämistä

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannatti aloitetta. Helsingin nuorisopalvelut jatkavat sateenkaarevan nuorisotyön toteuttamista ja edelleen kehittämistä, henkilökunnan tietoisuuden ja osaamisen kehittämistä sekä sateenkaarevien nuorten vaikuttamismahdollisuuksien eteenpäinviemistä yhdessä kumppaneiden kanssa. Tähän työhön on varauduttu toimialan nykyisessä talousarviossa.

Toimintakeskus Hapen toiminnan päätyttyä loppuvuonna 2019, Happi Pridessä toteutettu sateenkaareva toiminta jatkaa Ungdomsgård Drumsössä Lauttasaaressa. Työntekijät ovat tutustuneet nuorten kanssa uuteen tilaan yhdessä etukäteen ja toiminta jatkuu siellä vuoden 2020 tammikuun alussa. Lauttasaaressa sijaitseva tila on väistötila, josta sateenkaareva toiminta siirtyy pysyvään tilaan Rikhardinkadulle kesän-syksyn 2020 aikana.



Asia 9: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sandra Hagmanin toivomusponnesta FunAction ja NYT-liikuntakortin maksuista

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi, että FunActionin kausikorttimaksusta luovutaan syksystä 2020 alkaen. Perusteluna maksun luopumiselle on nuorten keskuudessa lisääntynyt liikkumattomuus, joka korostuu erityisesti yläkouluikäisten keskuudessa. Lisäksi Fun Actionin maksuttomuudella on positiivisia vaikutuksia polarisoitumisen vähentämiseksi. Maksuttomuuden avulla voidaan lisätä myös entistä tiiviimpää yhteistyötä nuorisopalveluiden jo ennestään maksuttoman liikuntatoiminnan kanssa. FunAction tarjoaa matalankynnyksen liikuntamahdollisuuksia kaikille 13–17-vuotiaille nuorille eri liikuntalajien ja ystävien seurassa. Toiminnassa on mukana vuosittain noin 10 800 nuorta.

NYT-liikunnan 25 euron kausikorttimaksusta ei sen sijaan luovuta, sillä kyseessä on täysi-ikäisille (18–29-vuotiaille) suunnattu toiminta ja kortti tarjoaa hyvin laajan tuntitarjonnan. NYT-toiminnassa on mukana vuosittain noin 13 700 nuorta aikuista.