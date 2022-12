Päätöstiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.12.2022

Lautakunta hyväksyi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin vuodelle 2023. Vuonna 2023 Helsinki panostaa noin 270 miljoonaa euroa kulttuuriin ja vapaa-aikaan. Tästä summasta 28 miljoonaa euroa jaetaan järjestöavustuksina ja 46 miljoonaa euroa laitosavustuksina. Vuoden 2023 aikana kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluiden tavoitteena on saada yhteensä 36 miljoonaa euroa tuloja. Lue lisää.

Lisäksi lautakunta hyväksyi lähiliikuntapaikkaohjelman vuosille 2022–2032. Ohjelman tavoitteena on kehittää tasapuolisesti helsinkiläisiä palveleva ja monipuolinen lähiliikuntaverkosto. Lähiliikuntapaikkojen sijoittelussa tullaan jatkossa ottamaan aiempaa enemmän huomioon myös kouluverkosto ja koulunpihojen tarjoamat mahdollisuudet lähiliikuntapaikkaverkoston täydentämisessä.



Ohjelman mukaisesti lähiliikuntapaikka täyttää seuraavat kriteerit:

1. Lähiliikuntapaikka on viihtyisä, tunnistettava ja turvallinen

2. Lähiliikuntapaikkojen verkosto on kattava ja tasapuolinen

3. Lähiliikuntapaikkojen monipuoliset toiminnot palvelevat erilaisia käyttäjiä

4. Lähiliikuntapaikka on helposti lähestyttävä

5. Lähiliikuntapaikat ovat joustavia ja kehittyviä



Uusien lähiliikuntapaikkojen rakentamisessa ja nykyisten kunnostamisessa tärkeimpiä priorisoitavia tavoitteita ovat huonokuntoisten kohteiden kunnostaminen ja turvallisuusriskien poistaminen, verkoston puutteiden ja aukkopaikkojen täydentäminen sekä lähiliikuntamahdollisuuksien lisääminen, ja verkoston tasapuolisuus sekä segregaation estäminen ja alueellisten hyvinvointierojen lieventäminen.



Kulttuurin ja vapaa-ajan investointivaroissa on varauduttu uuteen lähiliikuntapaikkarakentamiseen. Vuosittain voidaan rakentaa arviolta kahdesta kolmeen suurta kohdetta tai useita pienempiä kohteita. Investointeja kohdistetaan erityisesti kaupunkiuudistusalueille, joita ovat Vuosaari, Mellunmäki, Malmi, Malminkartano ja Kannelmäki.



Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan lähiliikuntapaikkojen peruskorjauksiin on budjetoitu varoja vuosittaisiin korjauksiin. Vuoden 2022 pääkohteeksi on jo nimetty Roihuvuoren liikuntapuisto. Seuraavina vuosina voidaan arviolta peruskorjata kahdesta kolmeen kohdetta vuodessa. Koulupihoilla ja puistoissa sijaitsevien kohteiden rakentaminen ja peruskunnostukset rahoitetaan niille varatulla hankerahoituksella.



Ohjelma sisältää myös kuntoporrasohjelmasuunnitelman, jonka mukaisesti kuntoportaita on rakennettu viimeisten parin vuoden aikana Mäntymäkeen, Lauttasaareen liikuntapuistoon, Malminkartanonhuipulle ja Alakivenpuistoon. Vuosina 2023–2025 kuntoportaita rakennetaan Alppikylänhuipulle ja Herttoniemeen. Vuosien 2026–2030 aikana tavoitteena on rakentaa kuntoportaita myös Pihlajistoon, Suutarilaan, Talinhuipulle, Vuosaarenhuipulle tai Vanttikalliolle.

Lähiliikuntapaikkaohjelma vastaa kaupunkistrategiaan. Strategian mukaisesti Helsinki haluaa kohentaa liikkuvan elämän edellytyksiä ja edistää matalan kynnyksen liikkumisen mahdollistavia palveluja kuten ulkokuntosaleja. Koronan myötä on korostunut tarve saada nuoret takaisin harrastusten pariin. Lisäksi lähiliikuntapaikat osaltaan vähentävät alueiden eriytymistä, lisäävät viihtyisyyttä ja ovat kohtaamispaikkoja eri-ikäisille ja -taustaisille helsinkiläisille.

Seuraavat jäivät lautakunnan kokouksessa pöydälle: Helsingin skeittipaikkalinjaus ja -ohjelma 2022–2032, Helsingin frisbeegolflinjaus ja -ohjelma 2022–2032 ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle Vartiokylän kaupunginosaan myönnetyn kehittämisvarauksen jatkamisesta moniliikuntakeskuksen suunnittelua varten.



Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan seuraava kokous järjestetään 17.1.2022