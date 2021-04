Päätöstiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.4.2021

Jaa

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 27.4. päätöstiedote on julkaistu kaupungin verkkosivuilla.

Kokouksen päätöstiedote 27.4.2021: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-paatostiedotteet



Lautakunta päätti muun muassa seuraavista:





Asia 4: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2021 toteutumista koskeva 1.ennuste

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Otto Meren ehdotuksesta.

Asia 6: Tapanilan alueen nuorisotyön palvelujen hankinta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Tapanilan Erä ry:n tarjouksen Tapanilan alueen nuorisotyön palvelujen tuottamisesta hankinnan ennakoituun arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 544 000 euroa. Hankinnan sopimuskausi on 1.7.2021–30.6.2023. Hankintaan kuuluu lisäksi yksi (1) kahden (2) vuoden optiokausi toimintakaudelle 1.7.2023–30.7.2025 ja sen käyttöönotosta tilaaja päättää erikseen suoraa hankintaa käyttäen ennen edellisen sopimuskauden päättymistä.

Tapanilan nuorisotyöllistä toimintaa on toteutettu hankintana ja toteuttajana on ollut Tapanilan Erä ry. Viimeinen optiokausi päättyy 30.6.2021. Nuorisopalveluissa on, kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti, työn alla suunnitelma siitä, miten tulevaisuudessa kumppanuuksia vahvistetaan ja yhdessä yhteistyötahojen kanssa määritellään yhteistyön sisältöjä ja rajapintoja. Osana tätä prosessia tullaan myös tekemään ehdotus palveluiden tuottamisen tavoista: mitkä toiminnat olisi tarkoituksenmukaista tuottaa itse, mitkä toiminnat sopivat avustettaviksi tai muuten tuettaviksi ja mitkä toiminnat kilpailutetaan. Koska tämä prosessi on vielä kesken, esitettiin, että toiminta kilpailutetaan.

Asia 7: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran ym. valtuustoaloitteesta lapsi- ja senioripolusta Keskuspuistoon

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:Lapsiperheiden ja senioreiden liikkumisen edistäminen on keskeinen osa kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja liikkumisohjelman tavoitteita. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitääkin kannatettavana lapsiperheille tarkoitettujen reittien ja seniorireittien suunnittelua ja kehittämistä soveltuvin osin kaupunkiympäristöön ja asuinalueille. Keskuspuiston reittiverkosto ei kuitenkaan välttämättä mahdollista helposti saavutettavaa erillisreittiä varsinkaan ikäihmisille.

Tarkoituksenmukaisinta olisi, että Talin perhepolun mallin mukaisia helposti saavutettavia eri kohderyhmille soveltuvia reittejä suunniteltaisiin ja kehitettäisiin eri puolille Helsinkiä. Kaupunkiympäristön toimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus ovat aloittaneet kaupungin yhteisen lähiliikuntapaikkaohjelman valmistelun, jossa pohditaan myös aloitteen kaltaisia ehdotuksia.



Asia 9: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Lateppo Oy/Helsingin Mailapelikeskus Oy:n (jatkossa Helsingin Mailapelikeskus Oy) urheiluhallin rakentamista koskevasta lainahakemuksesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 400 000 euron lainan myöntämistä Helsingin Mailapelikeskus Oy:lle 10 vuoden laina-ajalla. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista urheiluhallin toteuttamiseksi yhtiölle vuokratulle maa-alueelle kaupungin edun mukaisena.

Rakennettava urheiluhalli tulisi sijaitsemaan Koillis-Helsingissä, jonka asuntokanta on kasvamassa huomattavasti lähivuosina esimerkiksi täydennysrakentamisen myötä. Helsingin Mailapelikeskus Oy:n suunnitelmana on korvata nykyinen ylipainehalli kiinteällä PVC urheiluhallilla. Rakennettavan uuden hallin koko on 2378 k-m2, johon olisi tarkoitus sijoittaa kaksi tennis-, padel- sekä sulkapallokenttää.

Asia 11: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n Töölön pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 5:n tekonurmipintaisen jalkapallokentän uusimista koskevasta lainahakemuksesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 80 000 euron lainan myöntämistä Helsinki Stadion Management Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden laina-ajalla käytettäväksi osarahoituksena Töölön pallokenttäalueelta yhtiölle vuokratun Pallokenttä 5:n (ent. Sahara) lämmitettävän tekonurmikentän pinnoitteen uusimisen toteuttamiseksi.

Lautakunnan jäsenet varajäsenineen

Lautakunnan ja sen jaostojen päätösasiakirjat

Kevään kokousaikataulu

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan seuraava kokous järjestetään ti 11.5.2021