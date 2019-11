Päätöstiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 5.11.2019

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksen 5.11. päätöstiedote on julkaistu kaupungin verkkosivuilla. Lautakunta päätti muun muassa, että Helsinki saa uuden lastenkirjastoauton syksyllä 2020.

Kokouksen päätöstiedote 5.11.2019: https://www.hel.fi/static/public/hela/Kulttuuri-_ja_vapaa-aikalautakunta/Suomi/Paatostiedote/2019/KUVA_2019-11-05_Kuvalk_16_Pt/index.html

Lautakunta päätti muun muassa, että Helsinki saa uuden lastenkirjastoauton syksyllä 2020. Kirjastoauton avulla kirjastopalvelut viedään sinne missä lapset ja lapsiperheet ovat eli päiväkoteihin, kouluihin, leikkipuistoihin ja tapahtumiin. Kirjastoauto palvelee myös asuinalueita, joissa ei ole lähikirjastoa. Lastenkirjastoauton keskeinen tehtävä on satujen, tarinoiden, lorujen ja runojen monipuolinen ja inspiroiva tarjonta – lukemisen ilon tuottaminen.

Uusi kirjastoauto on nykyistä ympäristöystävällisempi. Sen käyttövoimana on HVO biodiesel. Katolle asennetaan aurinkokennot, joiden tuottamaa sähköenergiaa hyödynnetään korilaiteakkujen lataamisessa. Uusi kirjastoauto on tiloiltaan nykyistä muunneltavampi ja sitä pystytään hyödyntämään paremmin esimerkiksi lastentapahtumissa ja työpajoissa. Lue lisää: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/helsinki-saa-uuden-lastenkirjastoauton?pd=v

Lautakunnan jäsenet varajäsenineen

Lautakunnan ja sen jaostojen päätösasiakirjat

Syksyn kokousaikataulu

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan seuraava kokous järjestetään 19.11.2019