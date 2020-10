Päätöstiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 6.10.2020

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti myöntää harrastus/liikkuminen -avustusta 900 000 euroa alla olevan taulukon mukaisesti. Hankeavustukset ovat kehittämisavustuksia, joiden tarkoitus on edistää liikkumista ja arkiaktiivisuutta kaikenikäisille erityisesti niissä ryhmissä, jotka hyötyvät liikkumisesta terveytensä kannalta eniten tai / sekä lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja tavoitetaan niitä lapsia ja nuoria, joille ei ole vielä harrastusta. Haun yhteydessä on korostettu sitä, että hankkeiden kannattaa rohkeasti kokeilla uusia malleja kohderyhmien saavuttamiseen ja uusien osallistujien saavuttamiseen. Kaupungin tavoitteena on ensi vuoden aikana kerätä hankkeilta mahdollisimman paljon oppia ja kokemuksia jaettavaksi edelleen niin muille kansalaisjärjestöille kuin kaupungille liikkumisen ja harrastamisen edistämiseksi. Tavoitteena on myös kerätä tietoa epäonnistumisista, jotka edesauttavat muita toimijoita toimintojen suunnittelussa ja viestimisessä.

Hakija/ Hanke Edellinen avustus, euroa Hakee, euroa Avustus, euroa Barreto Helsinkiry/ Lähiökoutsi 105 000 185 553 105 000 HELride Collective ry/ Skeittikontti 50 000 130000 80 000 Helsingin Jalkapalloklubi ry/ Klubipallo 54 000 77000 54 000 Intomieliset ry / Break the Fight 125 000 220 000 125 000 Kuntoutussäätiö/ Liike jatkuu - tieto tukee (Liito) 145 000 147 690 145 000 Oranssi ry/ FunNet 40 000 50000 50 000 Pro Lapinlahti Mielenterveysseura ry/ Lapinlahden lähteen kaupunkiluontokeskus 59 000 84000 59 000 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry/ SATAKOLKYT-130 KM puhdasta liikkumisen iloa 85 000 156 000 85 000 Wikimedia Suomi ry/ Helsinki Rephotography 47 000 60700 47 000 Voimauttavan taiteen äärellä ry/ Starttimylly 150 000 225000 150 000 Yhteensä 900000

Asia 9: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallituksellevaltuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta koskien koripallokentän rakentamiseksi Vuosaareen



Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa uuden koripallokentän rakentamista Vuosaareen.

Aloitteessa esitetty koripallokentän rakentaminen Vuosaaren Kartanon liikuntapuistoon on hyvä ja perusteltu hanke, joka täydentää hyvin Vuosaaren ulkoliikuntapaikkojen tarjontaa. Koripallon harrastusmahdollisuudet Vuosaaressa tällä hetkellä eivät ole kovin hyvät, sillä alueella on vain kuusi lähinnä koripallon harjoittelupaikoiksi luonnehdittavaa aluetta, ei yhtään virallista koripallon ulkokenttää.

Liikunnan palvelukokonaisuus on myös todennut tämän puutteen kartoittaessaan palvelutarjontaansa ja esittänyt kaupunkiympäristön toimialalle koripallokentän rakentamista Kartanon liikuntapuistoon. Kaupunkiympäristö on ottanut kyseisen koripallokentän työsuunnitelmaansa ja toteuttaa kentän ensi kevään aikana.



