Päätöstiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 8.9.2020

8.9.2020 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa päätettiin muun muassa:



Asia 3: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna pöydälle Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotuksen vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2021–2023



Asia 4: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi toimialan hinnoitteluperiaatteet, joiden mukaan esimerkiksi:



- Toimintaympäristötarkasteluun perustuen alennusryhmät Lapset ja Muut yhdistetään siten, että lasten hinta nostetaan Muut-ryhmän tasolle. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi lasten uimahallilipun hinta nousee 2,50 eurosta 3 euroon aikuisten lipun hinnan ollessa 5,50 euroa. Lasten ja nuorten sekä Muut-ryhmän alennetun hinnan subventioprosentti on jatkossa noin 50 % uimahallien, maauimaloiden ja kuntosalien pääsymaksuissa kuitenkin niin, että hintaa voidaan pyöristää tarkoituksenmukaisella tavalla. Näin käytäntö on yhtenäinen konserniyhtiö Urheiluhallit Oy:n ja muiden kaupunkien liikuntapalveluiden kanssa. Urheiluhallin uimahallien subventio on sama, kuntosalimaksuissa ei siellä alennusryhmiä sovelleta. Toimialan muissa maksullisissa palveluissa noudatetaan yleisesti samaa käytäntöä.

- Ulkotekojääradat ovat maksuttomia. Liikuntapalveluiden ulkotekojääradat ovat jatkossa maksuttomat kaikille asiakasryhmille. Maksuttomuudella halutaan kannustaa ihmisiä ulkona liikkumiseen sekä mahdollistetaan kaikkien liikkuminen varallisuustasosta riippumatta. Koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa erityisesti lasten ja nuorten ulkona liikkumista halutaan näin tukea. Myös muissa kaupungeissa ulkotekojääradat ovat maksuttomia.

- Tilavarauksissa on lisätty venepaikkahinnoittelun uudet periaatteet. Venepaikkajärjestelmän uudistuessa venepaikkojen hinnoittelurakennetta on yksinkertaistettu ja selkeytetty. Uusi hinnoittelurakenne on asiakasystävällisempi ja se vähentää työntekijöiden manuaalisen työn määrää olennaisesti.

Tehtyjen hinnoitteluperiaatemuutosten taloudellisten vaikutusten arvioidaan olevan noin +115 000 euroa (venepaikat +145 000 euroa, sisäänpääsyjen Lapset ja Muut -hintaryhmien yhdistäminen +55 000 euroa ja tekojääratojen maksuttomuus −85 000 euroa) edellyttäen, että koronan aiheuttama tilanne palautuu vuonna 2021 normaaliksi.