Paavo Knaapista Tammervoiman uusi toimitusjohtaja

DI, EMBA Paavo Knaapilla on yli 15 vuoden kokemus monipuolisista energia-alan tehtävistä. Knaapi tuli Tampereen Energialle töihin vuonna 2013 ja vuonna 2019 hänet nimitettiin Energia-yksikön johtajaksi. Paavo Knaapi on työskennellyt ennen Tampereelle siirtymistään Jyväskylän Energiassa käyttöpäällikkönä ja jo sitä ennen mm. kaukolämmön myynnin, markkinoinnin ja suunnittelun tehtävissä.

Knaapin mukaan uusi organisoituminen yhdistää kaikki voimalaitoksemme saman katon alle aiempaa tiiviimmin ja tukee erinomaisesti energiantuotannon ja -jakelun uutta toimintamallia.

Tammervoiman toisen omistajan Pirkanmaan Jätehuollon kanssa yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin tiiviinä.

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksessa tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä polttamalla pirkanmaalaisten sekajätettä. Tammervoima on ollut keskeisessä roolissa, kun Tampereen ensimmäistä keskisyvää geolämpökaivoa porattiin sen tontille vuosina 2021-2022. Uutena yhteistyönä on alkamassa Nordic Ren-Gasin vedyn ja metaanin tuotanto Tammervoiman naapurissa. Ren-Gasin on tarkoitus hyödyntää Tammervoiman hiilidioksidipäästöjä ja tuottaa kaukolämpöä sivutuotteenaan Tampereen Energian kaukolämpöverkkoon.

Paavo Knaapi jatkaa myös Tampereen Energian Energia-yksikön johtajana.

Knaapi on Tammervoiman historian toinen toimitusjohtaja. Ensimmäinen toimitusjohtaja Mika Pekkinen jää eläkkeelle 1.9.2023.