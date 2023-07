Pades Oy:lle 12 000 euron rikemaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 12 000 euron rikemaksun Pades Oy:lle, koska se ei ole laatinut rahanpesulain edellyttämää riskiarviota, asiakkaan tunteminen ja tuntemistietojen säilyttäminen on ollut puutteellista ja ilmoitusvelvollisuutta on laiminlyöty.

Aluehallintovirasto pitää Pades Oy:n vakavimpana laiminlyöntinä sitä, ettei se ole tehnyt rahanpesun selvittelykeskukselle ilmoitusta yksittäisestä epäilyttävästä liiketoimesta, josta ilmoitus olisi tullut tehdä.

Määrätty seuraamus perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus ja niiden kohdistuminen yksittäiseen liiketoimeen. Aluehallintovirasto katsoo, ettei asia kokonaisuutena arvioiden anna aihetta ankarampiin toimenpiteisiin.

Rikemaksu maksetaan valtiolle.

Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen. Pades Oy:lla on oikeus valittaa 24.3.2023 annetusta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa tavaroita myyviä tahoja siltä osin kuin maksetaan tai otetaan vastaan maksusuorituksena käteistä yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 10 000 euroa. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.

Lisätietoja

