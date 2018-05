Päihde-erityinen erotyö paljastaa pitkät ja hitaat eroprosessit

Embargo 17.5.2018 klo 8 / Sininauhaliitto aloitti päihde-erityisen erotyön keväällä 2017. Kokemusta on saatu kahdessa päihde-erityisessä eroryhmässä, iltatilaisuuksissa yhteistyössä eri järjestöjen eroauttajien kanssa ja Sininauhaliiton keväällä 2018 toteuttamasta päihde-erityisen erotyön verkkokyselystä. Yhteensä saatiin 27 erilaista kertomusta siitä, millaisia ovat päihteiden käytön seurauksena tapahtuneet erot.

Vaikka kyseessä ei ollut tutkimus, aineistosta voidaan silti nostaa esiin tyypillisinä piirteinä 20–30 vuotta kestäneet parisuhteet, useat eroyritykset, fyysisen väkivallan suuri määrä ja puolison päihdeongelman aiheuttamat merkittävät terveyshaitat.

Vaikka päihderiippuvuus sairastuttaa usein koko perheen, ei ole olemassa ”päihdeperhettä”, ”päihdeperheen elämää”, ”päihde-eroa” eikä ”päihde-eron kaavaa”. Yhteistä näille eroille on, että eroon päätyminen on pitkä ja hidas prosessi.

Eroryhmissä on ihmisiä, jotka ovat kulkeneet päihdeongelmaisen puolisonsa rinnalla pitkään. On pysytty yhdessä lasten vuoksi tai ettei puolison elämä lähtisi eron jälkeen täysin alamäkeen. Joskus elämäntapamuutos ja toipuminen tulevat liian myöhään parisuhteen koossa pysymiseksi – puoliso ei enää jaksa.

Eroryhmissä on myös niitä, joiden puoliso on käyttänyt huumausaineita. Huumeet ja sekakäyttö on ohjannut koko elämää, hyvää arkea ei ole päässyt syntymään. Ryhmään tulleet ovat onnistuneet riistäytymään irti tuhoisasta suhteesta. Välit entiseen puolisoon on pitänyt laittaa kokonaan poikki, koska on pitänyt pelastaa itse itsensä. He ovat tulleet ryhmään ymmärtääkseen, mitä tapahtui ja välttääkseen itselleen vahingolliset parisuhteet tulevaisuudessa.

Ryhmiin ovat tervetulleita myös he, joiden parisuhde on päättynyt eroon heidän oman päihteidenkäyttönsä seurauksena.

Päihteiden erottamat -seminaari Päihdepäivillä

Aika: to 17.5.2018 klo 9.30–11.30

Paikka: Kultsa I-III, Helsingin Kulttuuritalo, Sturenkatu 4

Ohjelmassa mm.

Päihderiippuvuus, parisuhde ja ylisukupolvisuus (Susanna Kinnula, pari- ja perhepsykoterapeutti, Kainuun sote, ja Tomi-Pekka Liias, erotyötekijä, Miessakit)

Päihteistä johtuvien erojen erityisyydet ja kokemukset vertaisryhmistä (Irene Komu, erotyön kehittäjä, Sininauhaliitto, ja Tiia Ruokosalo, kehittämiskoordinaattori, A-klinikkasäätiö/Päihdelinkki)

